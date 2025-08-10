Inundaciones paralizan la CDMX tras tormenta de este domingo: LISTA de zonas afectadas

Las intensas lluvias registradas la tarde de este domingo 10 de agosto de 2025 en la Ciudad de México (CDMX) provocaron severas inundaciones y encharcamientos en múltiples alcaldías, colapsando vialidades y generando caos en la capital.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) reportó que las lluvias causaron encharcamientos significativos en avenidas como Calzada de Tlalpan, Eje 1 Norte, Viaducto y Avenida Oceanía.

En la colonia Centro, se reportó granizo en la calle Ayuntamiento, mientras que en Azcapotzalco, un encharcamiento de 200 metros en Avenida Tezozómoc complicó el tránsito debido al azolve de coladeras.

El Cuerpo de Bomberos de la CDMX y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) trabajan intensamente para mitigar las afectaciones.

#Tlaloque2025 | Debido a la intensa lluvia que se abatió esta noche en la #CiudadDeMéxico, personal de #Tránsito de la #SSC brindaron apoyo al conductor de una camioneta en la que viajaban seis adultos y tres menores de edad, que quedó varada bajo el puente del @MetroCDMX… pic.twitter.com/TehhxFVbzM — SSC CDMX (@SSC_CDMX) August 11, 2025

En Tlalpan, los bomberos desalojaron agua en un tramo de 800 metros en Calzada de Tlalpan, mientras que en Cuauhtémoc se atendieron encharcamientos en calles como Chimalpopoca y frente a la Plaza de la Constitución. Además, en Álvaro Obregón, un árbol de 15 metros cayó en la colonia La Mexicana, dañando un poste y dos vehículos.

El Sistema de Transporte Colectivo Metro reportó afectaciones en las Líneas 1, 2, 3, 4, 5 y B, donde se implementó una marcha de seguridad para garantizar la protección de los usuarios. Por su parte, el Metrobús informó retrasos en todas sus líneas debido a la reducción de velocidad de los autobuses como medida de precaución.

#Tlaloque2025 | Como parte de las acciones preventivas, policías de #Tránsito de la #SSC realizan labores extraordinarias en vialidades como #MarinaNacional y #CircuitoInterior, así como en #Viaducto y #FrayServandoTeresaDeMier, con labores de vialidad para agilizar el flujo de… pic.twitter.com/Y1vXAFMvfH — SSC CDMX (@SSC_CDMX) August 11, 2025

El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) reportó encharcamientos en puntos críticos como Avenida Juárez, Eje 1 Norte y Peralvillo, y Sonora y Avenida México en Cuauhtémoc, con espejos de agua de hasta 100 metros y tirantes de 25 cm.

¿Dónde están las principales afectaciones tras la tormenta?

#Tlaloque2025 | Efectivos de la #SSC auxilian a motociclistas y automovilistas debido al encharcamiento en #Viaducto y #RíoChurubusco, colonia General #IgnacioZaragoza, por un encharcamiento de 50 metros de espejo y 40 centímetros de tirante que afectó la vialidad en el área. pic.twitter.com/nNPN9rbGZx — SSC CDMX (@SSC_CDMX) August 11, 2025

Las afectaciones se distribuyeron en múltiples puntos de la ciudad, con énfasis en el centro, norte y sur. Las alcaldías con más afectaciones reportadas son:

Venustiano Carranza: Múltiples reportes, incluyendo un encharcamiento de 200 metros en calle Sur 77, colonia Lorenzo Boturini. Además, inundaciones en Eje 1 Norte y Circuito Interior (colonia Moctezuma Segunda Sección), y en Oceanía y Circuito Interior, con afectación en ambos sentidos. El Hospital General Balbuena se vio impactado con 100 metros de agua. Segiagua atendió encharcamientos en Canal del Norte y Avenida Gran Canal, liberando la vialidad.

Cuauhtémoc: Encharcamientos en calle Chimalpopoca, en la colonia Obrera; Plaza de la Constitución y calle 16 de Septiembre, y Avenida Juárez a la altura de Dolores. Otros puntos incluyen República del Salvador y Correo Mayor, así como Sonora y Avenida México, entre otras.

Gustavo A. Madero: Inundaciones en Avenida Oceanía y Circuito Interior, colonia San Juan de Aragón; y en Circuito Interior y Eduardo Molina. Segiagua atendió en Avenida Estado de México y Adolfo López Mateos (colonia Loma La Palma), y en el Hospital General La Villa. Vecinos reportaron casas inundadas en la 6ta Sección Aragón.

Azcapotzalco: Encharcamiento de 200 metros y 20 cm en Avenida Tezozómoc y Camino a Nextengo. Segiagua liberó vialidades en Pescadores y Mercaderes, en la colonia El Rosario.

Iztacalco: Encharcamientos en Viaducto y Circuito Interior, en la colonia Granjas México, así como en Viaducto y Río Churubusco.

Laboramos en el desalojo de agua pluvial en aproximadamente 800 m, en Calzada de Tlalpan esquina José María Morelos, colonia Tlalpan Centro, en @TlalpanAl@JefeVulcanoCova #Tlaloque2025 pic.twitter.com/sPfoJ247AA — Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) August 11, 2025

Autoridades recomiendan evitar zonas inundadas, no tirar basura en coladeras, y usar alternativas viales. El pronóstico indica continuidad de lluvias, por lo que se insta a la población a llamar al 911 en emergencias.