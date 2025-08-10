Iglesia Católica llama a reconocer a los pueblos originarios de México: "escucharlos no es cortesía, es un acto de justicia"

La Arquidiócesis Primada de México afirmó que se debe reconocer el valor de los pueblos originarios de México, a quienes, afirmó “escucharlos no es un gesto de cortesía; es un acto de justicia y de responsabilidad hacia el futuro común”.

Desde el semanario dominical denominado “Desde la Fe”, la Iglesia Católica refirió que hay que “abrir un espacio real para que su voz tenga peso en las decisiones que afectan sus territorios, su medio ambiente y su forma de vivir”.

Y es que, reconoció que estas comunidades “muchas veces marginadas y despojadas, han resistido con dignidad a pesar de la incomprensión y la exclusión, del abuso de poderosos que han considerado inferiores sus valores, sus culturas y sus tradiciones”.

Pese a lo anterior, destacó que “ellos custodian lenguas, ritos, símbolos y saberes que son fruto de siglos de relación armoniosa entre comunidades”.

Por lo que, dijo “su modo de entender la vida no es un vestigio del pasado: es una fuente de sabiduría para el presente y una brújula para el futuro”.

“Sin embargo, siguen siendo guardianes de valores esenciales: el respeto por la naturaleza, la centralidad de la familia y la comunidad, la gratitud por los dones recibidos, y la conciencia de que la vida es un regalo que se cuida en cada etapa”, manifestó.

En el semanario dominical denominado “Desde la Fe”. Foto: Cuartoscuro

Reconocer su valor implica más que admirar su folclore

Señaló que “reconocer el valor de los pueblos originarios implica mucho más que admirar su folclore o preservar sus artesanías”. Al contrario, es aceptar que “la historia humana es plural, que su belleza está en su diversidad” y que es “asumir que sin ellos y sin su aporte comunitario, el mundo pierde un pilar de su identidad”.

“En tiempos de crisis ambiental y social, estas comunidades no son una nota al pie en los libros de historia: son protagonistas de un modo de vivir que puede ayudarnos a recuperar la armonía con la creación y a sanar heridas profundas”, aseguró.

Apuntó que “están trabajando en el fortalecimiento de la Pastoral de los Pueblos Indígenas”.