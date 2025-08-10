Identifican a presuntos responsables de usar pirotecnia contra un gato, en Pénjamo

Usuarios de redes sociales identificaron a un grupo de individuos presuntamente responsables de un acto de crueldad animal que provocó la muerte de un gato en el municipio de Pénjamo, Guanajuato. Los sujetos, identificados como presuntos estudiantes de la carrera de Criminología en la Universidad EDUCEM de Pénjamo, son acusados de atar pirotecnia al cuerpo de al menos un gato y detonarla, lo que hizo al felino estallar.

El incidente, que ocurrió dentro de las instalaciones universitarias durante una supuesta "práctica académica" de uso de pirotecnia, con la presencia de un docente, fue documentado en videos y fotografías que circularon en redes sociales.

Según denuncias difundidas en plataformas como X, los estudiantes grabaron el momento en que el gato, atado con cinta amarilla, es expuesto a explosivos que lo hacen volar por los aires entre humo y detonaciones. Una de las publicaciones originales incluía un mensaje que exhibió la crueldad y falta de empatía de los presuntos responsables, en el que se lee: "O salemos buenos criminales o buenos criminólogos JAJAJA".

Extraoficialmente, se sabe que se han identificado al menos a cuatro estudiantes involucrados, aunque sus nombres no han sido revelados públicamente para no entorpecer el proceso. La universidad EDUCEM plantel Pénjamo, por su lado, no se pronunció oficialmente y, en cambio, desactivó el perfil que tenían activo en Facebook.

Autoridades condenan los hechos

El Gobierno Municipal de Pénjamo emitió un comunicado de prensa rechazando enérgicamente cualquier forma de violencia o crueldad animal. En el documento, el gobierno local condena “cualquier acto de violencia, maltrato o crueldad hacia los animales". El ayuntamiento pidió a la ciudadanía denunciar estos hechos y a las autoridades competentes a realizar las investigaciones correspondientes para aplicar las sanciones que marca la ley.

"El cuidado y trato digno hacia los animales es una responsabilidad compartida. En Pénjamo, no toleramos la crueldad", se lee.

Por su parte, el secretario de Gobierno del estado de Guanajuato, Jorge Jiménez Lona, publicó en su cuenta de X un mensaje condenando el acto y confirmando acciones oficiales.

"Condenamos enérgicamente cualquier acto de crueldad animal. Por instrucciones de la gobernadora @LibiaDennise, aportamos información de un caso ocurrido presuntamente en Pénjamo, que fue denunciado en redes sociales. La @FGEGUANAJUATO ya inició la investigación correspondiente", escribió.

En publicaciones subsiguientes, hizo un llamado a la ciudadanía a no tolerar ni reproducir la violencia contra seres sintientes y a presentar denuncias ante las autoridades.

"En Guanajuato trabajamos para promover una cultura de paz, respeto y cuidado hacia todos los seres vivos", agregó.

Según los reportes, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE) abrió la carpeta de investigación 98880/2025, tipificando el acto como delito de crueldad animal agravada, conforme al artículo 297-A del Código Penal estatal, que prevé penas de hasta tres años y medio de prisión por métodos que causen sufrimiento extremo.

Activistas y usuarios de redes demandan no sólo sanciones legales, sino la expulsión inmediata de los implicados y la destitución del profesor supervisor, argumentando que personas capaces de tal sadismo no deben formar parte del sistema de justicia.