Habrá madrugada fría en 5 estados y tarde sofocante en otros 7 este lunes 11 de agosto

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer que este lunes 11 de agosto, en 5 estados del país habrá temperaturas mínimas de hasta 0 grados centígrados durante la madrugada, mientras que en otros 7 habrá temperaturas máximas de más de 40 grados.

De acuerdo con las previsiones meteorológicas, durante la madrugada del lunes se esperan temperaturas mínimas de 0 a 5 grados centígrados durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Por su parte, en el noreste de Baja California y las zonas noreste y centro de Sonora, el termómetro superará los 45 grados centígrados, mientras que en el sur de Baja California Sur, el norte y centro de Sinaloa, el suroeste y noreste de Chihuahua, el este de Nuevo León y el oeste de Tamaulipas las temperaturas máximas serán de entre 40 y 45 grados centígrados.

Canales de baja presión traerán lluvias en varios estados

Según el SMN, un canal de baja presión en el sureste mexicano, en interacción con una vaguada en altura frente a las costas de Quintana Roo y generarán lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en esa región, además de la Península de Yucatán, previéndose lluvias puntuales intensas en Oaxaca y Chiapas.

Otro canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, en interacción con una vaguada en altura que se extenderá desde el noreste hasta el occidente de México, así como el ingreso de humedad del Océano Pacífico y el Golfo de México, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo en las regiones mencionadas, además del sur del territorio nacional.

Por su parte, el monzón mexicano, en combinación con divergencia, originarán lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas en el noroeste del país, así como lluvias aisladas e intervalos de chubascos en la península de Baja California.

Continuará ambiente caluroso en el norte del país

El ambiente caluroso a muy caluroso continuará sobre entidades del norte del país, el litoral del Pacífico, el litoral del Golfo de México y la Península de Yucatán. Asimismo, se mantendrá la onda de calor en el este de Nuevo León, el oeste de Tamaulipas y el centro, sur y este de Oaxaca.