Guía para sobrevivir a inundaciones en Zaragoza o el Viaducto en CDMX

En la Ciudad de México, las fuertes lluvias pueden ocasionar que las principales avenidas se inunden en cuestión de minutos. Vialidades como la calzada Ignacio Zaragoza o el Viaducto Miguel Alemán son susceptibles de padecer por la acumulación de agua bajo condiciones de lluvia intensa.

La lluvia provoca que los conductores disminuyan la velocidad, lo que ocasiona interrupciones en el tránsito vehicular y, en consecuencia, incrementa el riesgo de que más autos queden inundados en caso de que el nivel del agua suba de manera considerable.

Pero no solo los automovilistas o motociclistas que circulan por esas vialidades pueden verse afectados, también quienes viajan en autobuses u otras unidades de transporte público, además de quienes se transportan en Metro, en los tramos en que este medio de movilidad se desplaza por la superficie. Si vas por alguna de estas avenidas y comienzan a inundarse por las lluvias, aquí te compartimos una guía con algunas recomendaciones para evitar poner en riesgo tu seguridad.

Vialidades como la calzada Ignacio Zaragoza son susceptibles de inundarse en temporada de lluvias. Foto: Cuartoscuro

Si vas en tu automóvil

No intentes cruzar las calles inundadas ; según el Servicio Meteorológico Nacional de los Estados Unidos ( NWS , por sus siglas en inglés), bastan 15 centímetros de agua para perder el control del vehículo y un nivel más alto, además de la fuerza con la que fluye la corriente, aumenta la probabilidad de que pueda ser arrastrado .

; según el ( , por sus siglas en inglés), bastan para perder el control del vehículo y un nivel más alto, además de la fuerza con la que fluye la corriente, aumenta la probabilidad de que pueda . Si el auto se apagó, no lo reinicies ya que el agua podría haber entrado en el motor y podrías provocar daños severos.

ya que el agua podría haber entrado en el y podrías provocar daños severos. Si notas que el agua rodea las puertas y el nivel no deja de subir, abre las ventanas y sal inmediatamente, ya que si el sistema eléctrico falla las ventanas podrían no bajar o las puertas podrían quedar bloqueadas por la presión del agua.

Foto: Cuartoscuro

Si vas en motocicleta

Detente de inmediato, ya que la visibilidad reducida por la lluvia , el suelo resbaloso y corrientes ocultas aumentan el riesgo.

por la , el suelo resbaloso y aumentan el riesgo. No intentes cruzar las zonas inundadas , ya que podrías perder tracción o quedar atrapado súbitamente . Además, bajo el agua podría haber rejillas, alcantarillas abiertas o desniveles peligrosos.

, ya que podrías perder tracción o quedar . Además, bajo el agua podría haber rejillas, o desniveles peligrosos. No te refugies bajo estructuras inestables, como postes, puentes bajos o árboles que podrían colapsar o descargar agua, escombros o incluso cables eléctricos caídos.

Foto: Cuartoscuro

Si vas en bicicleta

Detente y evalúa la visibilidad y estabilidad del terreno; no continúes si notas que el pavimento ha quedado bajo el agua.

y del terreno; no continúes si notas que el ha quedado bajo el agua. Busca refugio seguro y elevado , como una acera alta o una parada protegida de autobús y espera a que pase la lluvia .

, como una acera alta o una parada protegida de autobús y espera a que pase la . Siempre que salgas en bicicleta utiliza accesorios reflectantes y luces para mantenerte visible a los automovilistas.

Foto: Cuartoscuro

Si vas en Metro, Metrobús o transporte colectivo

Acata indicaciones de los operadores de autobuses o de Metrobús .

de los operadores de autobuses o de . El Sistema de Transporte Colectivo ( STC ) Metro activa protocolos de respuesta y atención durante lluvias extremas.

( ) activa protocolos de respuesta y atención durante extremas. Sigue las indicaciones del personal para desalojar las unidades de manera segura en caso de ser necesario.

Foto: Cuartoscuro

Planifica tus rutas

En temporada de lluvias, procura planificar tus rutas antes de salir de casa; considera rutas alternas que puedas tomar lo más pronto posible en caso de que las lluvias fuertes interrumpan tu trayecto.

Ante cualquier emergencia, comunícate a los teléfonos 911, al 5556581111 de Locatel, y al 5556832222 de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC). Mantente informado a través de los sitios oficiales de redes sociales de la dependencia: X (antes Twitter) @SGIRPC_CDMX y Facebook @SGIRPCCDMX, así como su sitio web: www.proteccioncivil.cdmx.gob.mx.