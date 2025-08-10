Gobierno de la CDMX presentará iniciativa de ley para el Sistema Público de Cuidados

Al inaugurar el Foro Ciudades Cuidadoras y Transformadoras, Clara Brugada Molina, jefa de gobierno de la Ciudad de México, adelantó que este lunes presentará la iniciativa de ley enfocada en el sistema de cuidados para las mujeres.



Desde el antiguo Colegio de San Ildefonso, la mandataria capitalina aseveró que dicha iniciativa tiene, como principal objetivo, reconocer la labor que hacen las mujeres en todos los ámbitos.

“Como ya se dijo aquí, reconocemos y aplaudimos lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha marcado como un hito histórico al reconocer por primera vez el cuidado como un derecho humano autónomo. Y entonces es una base muy importante que nos permite que el gobierno de la ciudad, el día de mañana, vamos a presentar la justicia para las mujeres, la iniciativa de ley para el sistema de cuidados”, dijo.

Estuvo acompañada por la gobernadora del Edomex. Foto: X/@ClaraBrugadaM

Delfina Gómez acompaña a Clara Brugada

Acompañada de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez; la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, y Maria-Noel Vaeza, directora regional de ONU Mujeres, Brugada Molina invitó a los organismos internacionales que asistieron al foro a promover en sus países el garantizar los sistemas de cuidados, pues estos permiten acabar con la brecha de desigualdad.

“También eso implica que se destinen presupuestos públicos, y ahí está la tarea de las y los legisladores para garantizar que no sea un programa de gobierno, sino sea el cumplimiento de un mandato de ley, hacer las tareas de cuidado”, agregó.

Incluso, resaltó que la Ciudad de México es un lugar donde se escuchan las demandas de los movimientos sociales, las luchas feministas y donde también se convierte al cuidado en un derecho real.

“Una ciudad en donde se ponga en lo público lo que históricamente ha sido privado. Así que al lado del parque tendrán que estar las lavanderías y tendrán que estar los comedores y tendrán que estar los centros de cuidado y desarrollo infantil”, enfatizó.

Por su parte, la titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández, dejó en claro que “el sistema de cuidados significa construir una sociedad más igualitaria y más justa”.

Por lo que dijo, durante la construcción de una ciudad y país de cuidados se deben replantear asignaciones y prácticas que históricamente se han impuesto a las mujeres.

“Vale la pena estar hablando de cómo avanzamos hacia las sociedades unidas, en un mundo donde algunas voces hablan y plantean regresiones para los derechos humanos y para los derechos de las mujeres”, puntualizó.

Señaló que este foro es el primero que se realiza en el marco de la XVI Conferencia Regional Sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, que se inaugurará esta semana por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

En este evento, dijo, el tema principal será “la sociedad de cuidados” y ahí se discutirán avances y retos en esta materia en el ámbito internacional.

Finalmente, reconoció que Clara Brugada, durante su administración como alcaldesa de Iztapalapa, fue la “primera persona en estar al frente de un municipio e implementar en la práctica un sistema de cuidados”.