Fuertes lluvias azotarán a todos estos estados del lunes 11 al jueves 14 de agosto | LISTA

Para este inicio de semana, las lluvias que se registrarán del lunes 11 al jueves 14 de agosto serán un poco más leves que las que se estaban presentando en días anteriores, tomando en cuenta que la tormenta tropical Ivo se desplazará al suroeste de la península de Baja California, debilitándose gradualmente; sin embargo, su circulación y desprendimientos nubosos mantendrán la probabilidad de chubascos y oleaje 1.5 a 2.5 metros en Baja California Sur.

El monzón mexicano y divergencia ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en el noroeste del territorio nacional, pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes en Sonora.

A continuación te compartimos cuáles son los estados que se verán afectados por lluvias puntuales fuertes, así como por algunas tormentas que se acompañarán de descargas eléctricas. Además, muchos otros estados tendrán también altas temperaturas, así que te indicamos también en dónde será que se registren más de 40 grados.

Las lluvias serán menos en algunos estados | Crédito: Cuartoscuro

¿En cuáles estados lloverá este lunes 11 de agosto?

El monzón mexicano, en combinación con divergencia, originará chubascos y lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas en el noroeste del país, pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes en los siguientes estados:

Sonora

Sinaloa

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Además, habrá chubascos con lluvias puntuales fuertes en:

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Tlaxcala

Aguascalientes

Zacatecas

Durango

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Hidalgo

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

Tabasco

Mientras que los intervalos de chubascos se registrarán en:

Baja California Sur

Coahuila

Guanajuato

Querétaro

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Para este lunes 11 de agosto, el viento será 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h para Sonora y Chihuahua, mientras que de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h, en Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Tabasco y Campeche; y con posibles tolvaneras: Baja California y Baja California Sur.

Las temperaturas máximas superiores a 45 grados se sentirán en Baja California, mientras que aquellos estados en donde habrá temperaturas máximas de entre 40 y 45 grados serán: Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas.

Este es el pronóstico de Conagua para el lunes 11 de agosto | Crédito: Conagua

¿En cuáles estados lloverá este martes 12 de agosto?

La vaguada en altura, de acuerdo a lo que informa el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) es que se extenderá sobre el norte y occidente de México, interaccionará con un canal de baja presión extendido sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, divergencia y con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, ocasionando chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en diversas regiones del país.

Para el martes 12 de agosto, se registrarán lluvias muy fuertes a puntuales intensas en los siguientes estados:

Nayarit

Jalisco

Oaxaca

Chiapas

Mientras que habrá lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en las siguientes entidades:

Sonora

Sinaloa

Colima

Michoacán

Guerrero

Veracruz

Nuevo León

El pronóstico extendido a 96 horas, indica que los chubascos con lluvias puntuales fuertes se registrarán en:

Chihuahua

Coahuila

Tamaulipas

Durango

Zacatecas

Aguascalientes

Guanajuato

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Los intervalos de chubascos se registrarán en San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala. En cuanto al viento, éste será de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Campeche; y con posibles tolvaneras: Baja California y Baja California Sur.

Las temperaturas máximas para el martes 12 de agosto serán de 45 en Baja California y Sonora, mientras que las temperaturas máximas de entre 40 y 45 grados serán en Baja California Sur, Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas.

Estos estados registrarán lluvias puntuales este martes 12 de agosto | Crédito: Conagua

¿En cuáles estados lloverá este miércoles 13 de agosto?

Según lo informado por Conagua, un segundo canal de baja presión prevalecerá en el sureste mexicano, se combinará con una vaguada en altura que se desplazará sobre la península de Yucatán y el sureste del país, generando chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en ambas regiones, previéndose lluvias puntuales intensas en distintos estados de México.

Las entidades en las que habrá lluvias fuertes a puntuales muy fuertes serán:

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Quintana Roo

Mientras que los chubascos con lluvias puntuales fuertes serán en los siguientes estados:

Sonora

Chihuahua

Durango

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Estado de México

Morelos

Puebla

Veracruz

Tabasco

Campeche

Yucatán

En tanto, los intervalos de chubascos serán en:

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Zacatecas

Aguascalientes

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Tlaxcala

Ciudad de México

En cuanto a los vientos, éstos serán de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán; y con posibles tolvaneras: Baja California y Baja California Sur.

Las temperaturas máximas superiores a los 45 grados se registrarán en Baja California (noreste) y Sonora (noroeste y occidente), mientras que las temperaturas máximas de 40 a 45 °C se darán en los siguientes estados: Baja California Sur (sur), Sinaloa (norte), Chihuahua (suroeste y noreste), Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste).

Conagua destacó las lluvias de la siguiente semana | Crédito: Conagua

¿En cuáles estados lloverá este jueves 14 de agosto?

Un canal de baja presión en el sureste mexicano, en combinación con el ingreso de aire húmedo del golfo de México y mar Caribe, generará lluvias puntuales fuertes en los siguientes estados este jueves 14 de agosto:

Sonora

Sinaloa

Chihuahua

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Los chubascos con lluvias puntuales fuertes serán en:

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Aguascalientes

Zacatecas

Durango

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Hidalgo

Tlaxcala

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

Tabasco

Recuerda que las lluvias pronosticadas podrán estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, además de originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.