Detienen a adolescentes que torturaron y asesinaron a un perrito en Nuevo León

Los perpetradores de la tortura y muerte de un perrito, crimen que conmocionó a la sociedad neoleonesa, fueron capturados por autoridades locales, informó la Fiscalía General del Estado de Nuevo León.

Hace unos días, un video en el que se veía a un sujeto torturar a un perrito para supuestamente hacer un sacrificio satánico, mientras su pareja lo grababa, llenó de indignación las redes sociales.

“La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental al tener conocimiento de los hechos a través de redes sociales y en coordinación con la Agencia Estatal de Investigaciones lograron la localización de dos adolescentes que podrían estar relacionados con los hechos donde privan de la vida a un canino, en el municipio de Garcia”, detalló la dependencia.

Querían huir de la ciudad

De acuerdo con la dependencia, los jóvenes fueron capturados en una central de autobuses ubicada en Montemorelos, Nuevo León, donde presuntamente buscaban abordar un transporte para huir de la región.

Debido a que se trata de menores de edad, no se reveló la identidad de los presuntos delincuentes, quienes fueron presentados ante las autoridades correspondientes para determinar su responsabilidad en el sádico crimen.