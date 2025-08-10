Desaparece Rocío Mendoza, la vieron por última vez con dos hombres en Parque Tezontle, Iztapalapa

En Ciudad de México una mujer de 30 años de edad desapareció el pasado 29 de julio, se trata de Rocío Mendoza de Ayala, quien dejó de comunicarse tras salir de Parque Tezontle alrededor de las 5:30 horas, su familia y allegados se alertaron y levantaron una ficha de búsqueda ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

El día que desapareció presuntamente salió de su domicilio a realizar unas compras, sin embargo no regresó, amigas y familiares en redes sociales detallan que la última vez que la vieron iba de la mano de dos hombres, ella estaba "inconsciente y tambaleante", quienes la subieron a una camioneta de color negro.

Por el reporte preliminar que señalaron para la investigación que realizan las autoridades comenzaron a intensificar la búsqueda colocando la fotografía y pidiendo apoyo para compartir y difundir el caso. Una de sus amigas cercanas, identificadas como Yosahandi fue quien describió las circunstancias de su desaparición.

"Pido su apoyo para poder compartir y si alguien sabe algo de ella o la ha visto o alguna información relevante se puedan comunicar conmigo esto con el fin de poder dar con su paradero lo antes posible y poder hacer difusión para que regrese a casa", se lee en su publicación de Facebook.

Así puedes identificar a Rocío Mendoza de Ayala, mujer desaparecida en Iztapalapa

Rocío Mendoza es una mujer de 30 años de edad, el día que desapareció vestía una camisa negra de satín y pantalón de mezclilla negro el día que desapareció, en el boletín de búsqueda también usaba unos tenis cafés, chamarra larga café y bolsa cruzada de color beige.

El lugar en el que desapareció es el Parque Tezontle, Iztapalapa en la Ciudad de México, como señas particulares refieren que tiene una perforación en la nariz y en los oídos, uñas largas de color blanco. También cuenta con tatuajes en la muñeca derecha una letra "E" y un sol y la palabra "tato" en la muñeca izquierda.

La Comisión de Búsqueda de Personas y la Secretaría de Seguridad Ciudadana pide apoyo para la localización externando los siguientes contactos, el número 55 5484 0430 para quien tenga datos que aporten a la investigación y los siguientes medios