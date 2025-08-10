Cómo tramitar las placas para personas con discapacidad en Edomex | PASO A PASO

Las personas con discapacidad en el Estado de México pueden acceder a un trámite especial que les permite obtener placas vehiculares con el fin de facilitar su movilidad y garantizar su seguridad, así como la de sus familiares. Estas placas ofrecen beneficios como el acceso a estacionamientos preferenciales y otras ventajas.

En México, cada placa contiene una combinación única de letras y números, además de elementos gráficos y de seguridad que indican la entidad federativa que la expidió. Su función principal es permitir que las autoridades tengan un registro claro de cada vehículo y su propietario. Esto ayuda a regular el tránsito, prevenir delitos y facilitar trámites como el pago de contribuciones vehiculares o la verificación ambiental.

Cabe mencionar que sin placas, un vehículo no puede circular legalmente y puede ser retirado de la vía pública. Por ello, es importante que los automovilistas conozcan el tipo de placas que existen y las tramiten una vez que hayan adquirido un vehículo. En este sentido, es importante mencionar que en Estado de México existe una opción especial para personas con discapacidad, quienes pueden tramitar placas para personas con discapacidad, las cuales les brindan beneficios adicionales.

No obstante, el proceso para obtenerlas cuenta con requisitos específicos que se deben cumplir, esto para asegurar que el apoyo llegue únicamente a quienes tienen las condiciones establecidas por las autoridades. Los requisitos para obtener placas para personas con discapacidad son los siguientes.

¿Cuáles son los requisitos para obtener placas para discapacitados en Edomex?

Se recomienda a las personas consultar los requisitos con cuidado. Foto: freepik.

Identificación oficial vigente con fotografía y firma del propietario y su CURP. Se puede presentar INE, INAPAM, cédula profesional, pasaporte, licencia de conducir o documento migratorio vigente que acredite la residencia permanente. Si el trámite lo realiza otra persona, se debe presentar copia de la identificación oficial vigente del propietario, así como un documento que acredite la representación jurídica. Factura de origen del vehículo y documento jurídico que acredite la propiedad. Comprobante de domicilio vigente en el Estado de México, con antigüedad máxima de tres meses posteriores a la fecha de vencimiento del documento. Documento que acredite la discapacidad, los cuales pueden ser: credencial nacional para personas con discapacidad, certificado médico expedido por médicos especialistas en medicina física y rehabilitación pertenecientes al DIFEM, IMSS, ISSSTE, ISSEMYM, ISEM o cualquier institución de salud pública. Constancia de discapacidad emitida por el titular del centro de servicios fiscales.

Requisitos para obtener la constancia tipo “D”

Las placas para personas con discapacidad están exentas del Hoy No Circula. Foto: cuartoscuro.

De igual manera, las personas que deseen obtener la constancia tipo “D” de “Discapacidad permanente” para quedar exento del programa “Hoy No Circula”, se debe presentar:

Certificado médico, constancia médica o resumen clínico en original, emitido por una institución pública oficial, que especifique el padecimiento que impide al paciente transportarse en transporte público, con firma del médico, número de cédula profesional y sello de la institución.

Identificación oficial de la persona con discapacidad. Si es menor de edad o tiene discapacidad intelectual, se debe presentar carnet médico con fotografía y sello de la institución o credencial con fotografía expedida por institución pública, así como identificación oficial vigente de uno de los padres o tutores, quien hará la solicitud.

Tarjeta de circulación vigente del vehículo (copia amplificada y legible) expedida por el Gobierno del Estado de México para uso particular.

Identificación oficial vigente del propietario del vehículo y del solicitante.

Constancia de verificación vehicular vigente.

Este trámite no solo facilita que las personas con discapacidad cuenten con placas especiales, sino que también ofrece otros beneficios. Por ejemplo, los reglamentos de tránsito del Estado de México y de la Ciudad de México otorgan preferencia en el tránsito vehicular a quienes portan estas placas.

Además, los vehículos con el documento de exención vigente no están sujetos a las restricciones del programa “Hoy No Circula” ni a las medidas establecidas durante contingencias ambientales.

¿Cómo realizar el trámite para obtener placas para discapacitados en Edomex?

Así puedes obtener las placas para discapacidad en Edomex. Foto: cuartoscuro.

El trámite se puede realizar de manera presencial o electrónica. En la modalidad presencial, la atención es de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas, excepto días festivos. En la modalidad electrónica, está disponible las 24 horas, los 365 días del año.

Para recibir más información, el Gobierno del Estado de México cuenta con el Centro de Atención Telefónica, disponible en los números 070 y 800 696 96 96, así como la línea de Atención al Contribuyente en el 800 715 43 50. También se puede enviar un correo electrónico a asismex@edomex.gob.mx.

¿Cuál es el costo de las placas para discapacitados en Edomex?

Estas placas tienen un costo base de mil 105 pesos, mientras que la autorización de alta para el transporte particular es de 892 pesos. Actualmente costo de las placas contempla una reducción del 50% y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2025.