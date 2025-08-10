Cómo tramitar el certificado de no antecedentes penales en el Edomex | PASO A PASO

Contar con un certificado de no antecedentes penales puede ser fundamental para decenas de personas en el Estado de México. Se trata de un documento que suele solicitarse cuando una persona está buscando empleo, quiere hacer trámites migratorios, o busca cumplir con ciertos requisitos legales. Por ello, es indispensable que las y los mexiquenses conozcan que es este documento, los requisitos y los pasos a seguir para tramitarlo de forma segura.

De acuerdo con el Gobierno del Estado de México, el certificado de no antecedentes penales confirma que una persona no tiene registros criminales, lo que es importante para asegurar que puede desempeñar ciertas actividades o cargos sin problema. En el Estado de México el trámite para obtener esta constancia es sencillo y accesible, únicamente es necesario cumplir con una serie de requisitos.

Aunado a ello, el certificado de no antecedentes no solo ayuda a comprobar que una persona no tiene problemas legales, sino que también es una herramienta para garantizar la seguridad y la confianza en ámbitos laborales, educativos o migratorios. Es una forma de proteger a las instituciones y a la sociedad, asegurando que quienes tengan acceso a ciertos cargos o actividades no representan un riesgo para el resto de la población.

Pese a que obtener este documento es un proceso sencillo, las personas interesadas en cumplir con este trámite tienen que presentar una serie de documentos y requisitos, los cuales son indispensables para certificar que no cuentan con antecedentes penales en el Estado de México. Aquí te compartimos cuáles son los requisitos para solicitar este documento y dónde hacerlo.

¿Cuáles son los requisitos para obtener el certificado de no antecedentes en Edomex?

Los requisitos incluyen el pago en línea. Foto: freepik.

Identificación oficial vigente, puede ser INE, pasaporte o cartilla militar.

El comprobante impreso de pago en línea.

Una fotografía tamaño infantil, que solo es requerida si haces el trámite de manera presencial.

Presentar un comprobante de registro en línea que confirma tu cita para acudir al módulo correspondiente.

¿Dónde realizar el trámite para el certificado de no antecedentes en Edomex?

El trámite es necesario para algunas personas que buscan empleo. Foto: freepik.

El trámite se puede realizar de manera presencial en el Estado de México, donde hay varios módulos, los cuales se ubican en Atlacomulco, Tlalnepantla, Ecatepec, Jilotepec, Valle de Bravo, Texcoco y Nezahualcóyotl. Las personas que decidan hacerlo de forma presencial deben presentarse en el día y la hora de su cita con todos los documentos antes mencionados.

Paso a paso para realizar el trámite

Así puedes solicitar el certificado. Foto: Gobierno del Estado de México.

Para hacer el trámite, es necesario realizar los siguientes pasos:

Ingresar al portal oficial del gobierno del Estado de México. Crear tu cuenta CUTS y llenar el formulario para registrar tus datos. Después, generar el formato universal de pago y realizar el depósito o pago correspondiente. Posteriormente, se deberá agendar la cita en el módulo para concluir el trámite. Al acudir a tu cita, es necesario presentar el formato de pago, la identificación oficial vigente, el comprobante de registro en línea y las fotografías tamaño infantil.

Es muy importante respetar la fecha y hora de la cita, porque sin ella las personas no serán atendidas. Además, el formato de pago tiene una vigencia limitada, por lo que se debe hacer el trámite dentro del tiempo establecido para evitar perder el dinero pagado. En caso de que el trámite sea para fines migratorios, visas o naturalización, las autoridades pueden solicitar documentos adicionales para validar la información.

¿Cuánto cuesta el certificado de no antecedentes en Edomex?

Cabe mencionar que este documento tiene un costo de 139 pesos mexicanos. Dicho pago se debe realizar a través de un formato universal que se puede generar en línea en el portal oficial. Primero, debes registrarte y crear tu Clave Única de Trámites y Servicios (CUTS), que te permitirá agendar una cita para completar el trámite. Es importante guardar el comprobante de pago, ya que es indispensable para continuar con el proceso y para recibir el certificado.