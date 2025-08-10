¿Cómo tramitar el APOYO de 3,000 pesos para desempleo en Edomex? | PASO A PASO

Desde el pasado 4 de agosto, se encuentra abierto el registro al programa de apoyo al desempleo en el Estado de México, en donde quienes perdieron su trabajo recientemente, pueden recibir un apoyo de 3 mil pesos entre una y cinco veces, pero además tienen la oportunidad de vincularse con el mercado laboral.

Aquí encontrarás toda la información necesaria para realizar el trámite correspondiente, en caso de requerir este apoyo por parte del gobierno mexiquense, entre los aspectos más relevantes, hasta cuándo estará abierta esta convocatoria, así como los documentos que se deben entregar.

"El el objetivo es complementar el ingreso económico de las personas mayores de edad que hayan perdido su empleo en los últimos 18 meses por situaciones ajenas a su voluntad", señala la convocatoria del Edomex.

La convocatoria cierra el 15 de agosto. Foto: Edomex

¿Cuándo y dónde inscribirse al apoyo al desempleo en Edomex?

Lo primero que hay que saber es que el registro para recibir este apoyo de 3 mil pesos, dirigido a personas mayores de edad, estará abierto hasta el 15 de agosto en línea y es totalmente gratuito, para ello deben ingresar al sitio web oficial: https://strabajo.edomex.gob.mx/ y después seguir los siguientes pasos:

Dar clic en la liga o banner correspondiente al sistema de registro. Cumplir con los requisitos y documentación solicitada. Llenar Formato Único de Bienestar (FUB). Adjuntar la documentación solicitada, en formato PDF.

Sin embargo, también se puede realizar de forma presencial los días 11, 12, 13, 14 y 15 de agosto, de 9:00 a 18:00 horas, en las oficinas regionales del Empleo, aquí te compartimos las ubicaciones:

Atlacomulco : Calle Ing. Luis Galindo Ruiz sur número 312 (Centro de Servicios Administrativos, edificio F, planta baja), colonia Isidro Fabela, código postal 50450, Atlacomulco, Estado de México. Teléfono: 712 124 83 93.

: Calle Ing. Luis Galindo Ruiz sur número 312 (Centro de Servicios Administrativos, edificio F, planta baja), colonia Isidro Fabela, código postal 50450, Atlacomulco, Estado de México. Teléfono: 712 124 83 93. Ecatepec : Calle Nicolás Bravo sin número (entre avenida López Mateos y Agricultura), colonia La Mora, código postal 55030, Ecatepec de Morelos, Estado de México. Teléfono: 55 5770 96 14.

: Calle Nicolás Bravo sin número (entre avenida López Mateos y Agricultura), colonia La Mora, código postal 55030, Ecatepec de Morelos, Estado de México. Teléfono: 55 5770 96 14. Ixtapaluca : Calle Municipio Libre número 1 (a un costado del Auditorio Municipal), colonia Centro, código postal 56530, Ixtapaluca, Estado de México, Teléfono: 55 2606 73 61

: Calle Municipio Libre número 1 (a un costado del Auditorio Municipal), colonia Centro, código postal 56530, Ixtapaluca, Estado de México, Teléfono: 55 2606 73 61 La Paz : Avenida El Tepozán número 3 (Plaza El Tepozán, local número PA-C-13, segundo nivel), colonia Floresta, código postal 56420, La Paz, Estado de México. Teléfono: 55 9401 69 10.

: Avenida El Tepozán número 3 (Plaza El Tepozán, local número PA-C-13, segundo nivel), colonia Floresta, código postal 56420, La Paz, Estado de México. Teléfono: 55 9401 69 10. Naucalpan : Avenida Juárez número 39 (fraccionamiento El Mirador, edificio "B" anexo al Palacio Municipal, planta baja, código postal 53050, Naucalpan de Juárez, Estado de México. Teléfono: 55 5371 83 99.

: Avenida Juárez número 39 (fraccionamiento El Mirador, edificio "B" anexo al Palacio Municipal, planta baja, código postal 53050, Naucalpan de Juárez, Estado de México. Teléfono: 55 5371 83 99. Nezahualcóyotl : Avenida Sor Juana Inés de la Cruz número 100, letra Q, colonia Metropolitana, segunda sección, código postal 57740, Nezahualcóyotl, Estado de México, Teléfono: 55 5112 80 54.

: Avenida Sor Juana Inés de la Cruz número 100, letra Q, colonia Metropolitana, segunda sección, código postal 57740, Nezahualcóyotl, Estado de México, Teléfono: 55 5112 80 54. San Mateo Atenco : Calle Miguel Hidalgo sin número, Barrio de San Miguel, código postal 52104, San Mateo Atenco, Estado de México. Teléfono: 722 941 12 34.

: Calle Miguel Hidalgo sin número, Barrio de San Miguel, código postal 52104, San Mateo Atenco, Estado de México. Teléfono: 722 941 12 34. Tlalnepantla: Avenida Hidalgo número 132, colonia La Romana, código postal 54030, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, Teléfonos: 55 5319 08 63 y 55 5383 31 35.

Avenida Hidalgo número 132, colonia La Romana, código postal 54030, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, Teléfonos: 55 5319 08 63 y 55 5383 31 35. Tejupilco : Calle Santa Cecilia número 40 (ex Bodega IMPECSA), colonia México 68, código postal 51400, Tejupilco, Estado de México. Teléfono: 724 267 54 31.

: Calle Santa Cecilia número 40 (ex Bodega IMPECSA), colonia México 68, código postal 51400, Tejupilco, Estado de México. Teléfono: 724 267 54 31. Toluca: Calle Josefa Ortiz de Domínguez número 216, Barrio de Santa Clara, código postal 50090, Toluca, Estado de México, Teléfono: 722 213 33 30.

Con #ElPoderDeServir, en el Gobierno del @Edomex trabajamos para apoyar a quienes más lo necesitan.



A través de la Secretaría del @TrabajoEdomex, invitamos a las y los mexiquenses que hayan perdido su empleo en los últimos 18 meses a registrarse en el programa Apoyo al Desempleo… pic.twitter.com/PobbfzrezH — Delfina Gómez A. (@delfinagomeza) August 4, 2025

¿Cuáles son los requisitos para obtener el apoyo de desempleo de 3,000 en Edomex?

Los requisitos para ser beneficiario de este programa social dirigido a mayores de 18 años que residente en territorio mexiquense son los siguientes:

Ser de nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización;

Tener de 18 años en adelante;

Ser residente del Edomex

Presentar condición de desempleo:

Acta de nacimiento;

Identificación oficial vigente como la credencial del INE, Pasaporte, cartilla militar, cartilla de identidad;

CURP;

Comprobante de domicilio que no sea mayor de 6 meses;

Requisitar Formato Único de Bienestar;

Acreditar el desempleo presentando los siguientes documentos: constancia laboral, baja emitida por el instituto de seguridad social al que fue afiliado, o un documento que emita alguna autoridad, en la que se exponga haber laborado durante un tiempo en una empresa o institución con la que actualmente enfrenta un procedimiento legal.

Carta bajo protesta de decir la verdad.

Los resultados serán dados a conocer en septiembre de 2025, en un listado en la página web https://strabajo.edomex.gob.mx/.