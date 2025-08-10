Cómo hacer el cambio de propietario de un auto en CDMX | PASO A PASO

Cambiar de propietario de un auto es un trámite que deben realizar las personas que estén próximas a vender su vehículo. Este trámite es esencial cuando un carro cambia de dueño y consiste en actualizar los registros oficiales para que la persona que compra el automóvil, o motocicleta, figure como su titular legal.

De acuerdo con información de la Secretaría de Movilidad (Semovi) este proceso es importante porque permite comprobar la posesión legítima del vehículo, deslinda de responsabilidades al dueño anterior y mantiene actualizado el Padrón Vehicular de la Secretaría de Movilidad.

En caso de que un auto cambie de dueño y no se realice el cambio de propietario, pueden surgir problemas legales, como multas o adeudos a nombre del propietario anterior, o incluso complicaciones en caso de robo o accidentes. Por este motivo, las autoridades de la Ciudad de México han determinado que, en caso de que un auto cambie de propietario, el nuevo dueño cuenta con un plazo máximo de 15 días para hacer este trámite después de la compra.

Para llevar a cabo el cambio de propietario es necesario reunir una serie de requisitos y documentos que deberán presentarse ante las instancias correspondientes, esto para que el cambio de propietario se realice lo antes posible, sin trabas y sin complicaciones para las personas. Los requisitos que se deben cumplir, en caso de personas físicas son los siguientes.

¿Cuáles son los requisitos para el cambio de propietario de un auto en CDMX para personas físicas?

Estos son los requisitos para cambiar un auto de propietario. Foto: freepik.

Identificación oficial vigente con fotografía.

Comprobante de domicilio de la Ciudad de México o credencial para votar con domicilio actual completo.

Si el titular no cuenta con comprobante de domicilio o credencial con domicilio visible, podrá llenar un formato para declarar su domicilio (no válido para terceros con carta poder ni personas morales).

Comprobante de propiedad: puede ser factura de origen o carta factura (no se aceptan facturas certificadas).

Si no es la primera propietaria o propietario es necesario la factura digital (no endosable) acompañada del último contrato de compra-venta y copia de la identificación del último vendedor.

No tener adeudos de tenencia, incluyendo el ejercicio fiscal actual, y contar con tarjeta de circulación vigente.

Tarjeta de circulación vigente o, en caso de extravío, acta circunstanciada ante Juzgado Cívico.

Línea de captura pagada (original y copia).

¿Cuáles son los requisitos para el cambio de propietario de un auto en CDMX para personas morales?

Así puedes hacer el cambio de propietario de un auto en CDMX. Foto: freepik.

Los requisitos para el cambio de propietario de un auto, en caso de que se trate de personas morales, son:

Identificación oficial vigente con fotografía de la persona representante legal.

Comprobante de domicilio de la empresa.

Acta constitutiva (original o copia certificada ante notario), incluyendo las páginas con la constitución, apoderados y sellos.

RFC de la empresa.

Poder notarial para actos administrativos.

Línea de captura pagada (original y copia).

El comprobante de domicilio debe tener una antigüedad no mayor a 3 meses y contener calle, número, colonia, alcaldía y código postal.

Paso a paso para realizar el trámite

Una vez reunidos los requisitos se debe tramitar una cita en Semovi. Foto: freepik.

Las personas interesadas en cambiar un auto de propietario deberán reunir los requisitos antes mencionados y posteriormente hacer una cita en Semovi para presentar los documentos y realizar el trámite. Aquí te compartimos una guía detallada de los pasos a seguir para lograr el cambio de propietario de un vehículo:

Reunir los documentos originales solicitados. Obtener la línea de captura por derechos de cambio de propietario (Clave 36-07) en la página de la Secretaría de Administración y Finanzas. Realizar el pago en centros autorizados y conservar el comprobante. Solicitar una cita en la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) en alguno de los módulos de control vehicular disponibles. Acudir puntualmente a la cita con todos los documentos originales, sin acompañantes y respetando las medidas de seguridad sanitaria. Entregar la documentación para su revisión y firma de validación de datos. Recibir la nueva tarjeta de circulación con los datos actualizados.

¿Cuál es el costo por cambiar un auto de propietario?

El costo por el cambio de propietario es de 398 pesos, según la clave 36-7 vigente. Si el trámite también implica cambio de carrocería, motor, domicilio o corrección de datos, el procedimiento es el mismo. El pago se realiza antes de acudir al módulo y debe reflejarse en el sistema para que se pueda iniciar con el proceso.