Clara Brugada ALERTA a ciudadanos tras fuertes lluvias del domingo: "salir únicamente si es necesario"

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada alertó a los habitantes de la capital por las lluvias que han dejado granizo, anegaciones de agua y colapsos en distintos puntos de la capital la tarde de este domingo 10 de junio, a través de un mensaje que compartió en X pidió extremar precauciones.

"Salir únicamente si es necesario. Continuamos trabajando", se lee en la publicación de la mandataria local.

Así mismo, señaló que han activado el Plan Tlaloque para fortalecer los servicios de emergencia en la capital, durante la tarde se han registrado los cierres en más de 6 estaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro, accidentes con la precipitación de agua entre otras afectaciones.

Entre los puntos con mayor emergencia se ubica el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) que tuvo que cerrar las operaciones durante 3 horas para trabajar en el desalojo de agua pluvial que quedó en los pasillos de la terminal aérea así como las pistas de la terminal 1 y 2.

Informamos que desde que iniciaron las lluvias de esta tarde, activamos el plan #Tlaloque con todos los servicios de emergencia de la capital.



Se han registrado fuertes lluvias y caída de granizo así como anegaciones de agua en distintos puntos de la ciudad, mismos que ya son… — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) August 11, 2025

En la alcaldía Cuauhtémoc se activó la alerta Púrpura, la más alta de las alertas para avisar a la población sobre la posible caída de granizo, árboles e inundaciones, por ello la Policía Auxiliar realizó el destape de coladeras en el Centro Histórico para apoyar al desalojo de aguas y evitar que se meta a las viviendas.