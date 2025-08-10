Cielo nublado y lluvias fuertes por la tarde en Chihuahua | Clima lunes 11 de agosto

Tras varios días de un ambiente caluroso, Chihuahua comenzará la semana con cielo nublado y fuertes lluvias que podrían estar acompañadas de descargas eléctricas. Para este lunes 11 de agosto se prevé viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en la entidad y la temperatura podría alcanzar mínimas de 0 grados en algunas zonas durante la madrugada del martes.

Al noroeste del territorio nacional se prevén lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas, además de lluvias aisladas e intervalos de chubascos en la península de Baja California. Esto debido al monzón mexicano en combinación con divergencia, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Además, se esperan chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo del noreste hasta el occidente de la República Mexicana provocadas por otro canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central en interacción con una vaguada en altura.

Vientos fuertes y lluvias intensas en Chihuahua

Para este lunes 11 de agosto en Sonora, Sinaloa, Nayarit, Durango, Zacatecas, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Veracruz, Tabasco, Quintana Roo y Chihuahua se prevén chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm), así como viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en la entidad.

Chihuahua comenzará la semana con cielo nublado y fuertes lluvias que podrían estar acompañadas de descargas eléctricas. Foto: Freepik

Al suroeste y noreste de Chihuahua se esperan temperaturas máximas de 40 a 45 grados al igual que en Baja California Sur (sur), Sinaloa (norte y centro), Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste). En contraste, durante la madrugada del martes 12 de agosto en el Estado se pronostican temperaturas mínimas de 0 a 5 grados en las zonas serranas.

Pronóstico del martes 12 al jueves 14 de agosto

La Comisión Nacional del Agua informó que el pronóstico del martes 12 de agoto al jueves 14 es de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes sobre la Mesa del Norte, la Mesa Central y el noreste del país provocadas por un canal de baja presión en interacción con una vaguada en altura.

Además, el monzón mexicano y divergencia mantendrán la probabilidad lluvias fuertes a puntuales muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en el noroeste del territorio nacional, así como lluvias aisladas en la península de Baja California. Mientras tanto, al norte del país el litoral del Pacífico, el litoral del golfo de México y la península de Yucatán, prevaleciendo la onda de calor.