Caos en Circuito Interior: inundación provoca tránsito lento en la zona

Caos vial y calles inundadas son parte del saldo que dejó la lluvia histórica que azotó distintas zonas de la Ciudad de México, en las que algunas regiones superaron los 80 milímetros de precipitación.

Una de las vías que resultaron más afectadas fue la zona del Circuito Interior, en su cruce con avenida Oceanía, donde las inundaciones provocaron un intenso caos vial que afectó a decenas de automovilistas.

Algunos conductores al notar la cantidad de agua estancada en un bajopuente de dicha vialidad intentaron echarse de reversa, pero lo único que ocasionó fue que se encontraran con otros vehículos que también querían circular por la zona.

Las inundaciones incluso provocaron un corte de circulación en las inmediaciones de Viaducto y Francisco del Paso y Troncoso, debido a las severas inundaciones registradas durante esta tarde.

#Tlaloque2025 | Como parte de las acciones preventivas, policías de #Tránsito de la #SSC realizan labores extraordinarias en vialidades como #MarinaNacional y #CircuitoInterior, así como en #Viaducto y #FrayServandoTeresaDeMier, con labores de vialidad para agilizar el flujo de… pic.twitter.com/Y1vXAFMvfH — SSC CDMX (@SSC_CDMX) August 11, 2025

Registran 84 milímetros de lluvia en el Zócalo

Sin embargo, la alcaldía Cuauhtémoc fue la que resultó más afectada por las lluvias de esta tarde y noche. De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, en el Zócalo se registró una precipitación de 84 milímetros, la más alta de esta temporada.

Al momento, continúa una lluvia ligera en la mayor parte de la alcaldía Cuauhtémoc, mientras que se registran chubascos en Álvaro Obregón, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras y Cuajimalpa.