Cae auto a canal pluvial en Zapopan debido a tormenta

Un auto terminó al interior de un canal pluvial en el sur de Zapopan, Jalisco, luego que su conductor perdió la referencia de la calle debido a las intensas lluvias que azotaron la región durante la tarde de este 10 de agosto.

El automóvil compacto, que era tripulado por dos jóvenes, circulaba por la avenida San Luis Gonzaga en su cruce con avenida Tchaikovsky, en la colonia Arcos de Guadalupe, al sur de la demarcación.

La fuerte lluvia hizo que la visibilidad en la zona fuera prácticamente nula, por lo que el joven conductor no logró ver el borde del canal pluvial, cayendo irremediablemente en él con todo y carro.

De inmediato, servicios de emergencia se trasladaron a la zona para brindarle apoyo al conductor y a su copiloto, quienes resultaron ilesos a pesar de lo aparatoso del accidente. Las labores de rescate del auto tardaron algunas horas.

Un vehículo cayó al canal de avenida Tchaikovskyy al cruce con San Luis Gonzaga en Zapopan. Dos hombres fueron rescatados por bomberos y policías.

uD83DuDCF0 @ArmParra#RadioramadeOccidente pic.twitter.com/olRLWug02a — DK 1250 (@dk1250) August 11, 2025

Policía rescata a mujeres de auto

En la misma localidad zapopana, un policía se vistió de héroe al rescatar a dos mujeres que se quedaron varadas al interior de su automóvil, la cual ya no avanzó debido a la fuerte inundación que afectó la zona.

El oficial rescató a las dos mujeres del interior de su auto. Foto: X / Policía Municipal de Zapopan

Los hechos ocurrieron en la esquina de Simón Laplace y López Mateos, en la colonia Las Águilas, donde el oficial cargó literalmente a las dos mujeres, quienes no presentaron ningún tipo de lesión.