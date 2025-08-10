BinniBus, el nuevo sistema de transporte en Oaxaca: esto es todo lo que debes saber

El transporte público en Oaxaca está viviendo una transformación significativa con la llegada de BinniBus, un sistema moderno y accesible que busca revolucionar la movilidad en la Zona Metropolitana.

Este proyecto, que reemplazó al antiguo CityBus a partir de marzo de 2025, no sólo cambia el nombre, sino que introduce un modelo renovado basado en la inclusión, la eficiencia y la identidad cultural del estado.

BinniBus deriva su nombre del zapoteco, donde "Binni" significa "gente" o "persona", reflejando un homenaje a las raíces culturales de Oaxaca. Este sistema, impulsado por el Gobierno del Estado, busca ofrecer un transporte digno y accesible, superando los problemas de las "chatarras" del pasado.

Desde su lanzamiento en 2025, BinniBus ha trabajado en reestructurar el transporte público con un enfoque en la modernización y la integración de las comunidades.

Características principales del sistema

Este sistema busca generar ahorros y eficiencia para los oaxaqueños. Foto: BinniBus Oaxaca

BinniBus opera bajo un modelo permisionario, diferente al de las concesiones tradicionales, lo que permite una gestión más ordenada. Los usuarios pueden transbordar con una sola tarifa de 8 pesos, ahorrando hasta un 80% en costos diarios, similar al modelo del Metro de la Ciudad de México.

Las unidades son modernas, equipadas con rampas y elevadores para personas con discapacidad, aire acondicionado y paradas especiales para mujeres. Actualmente, el sistema cuenta con varias rutas clave.

Durante la Guelaguetza 2025 (del 1 de julio al 2 de agosto), BinniBus operó 9 rutas, incluyendo algunas gratuitas, y logró movilizar a 104,786 usuarios, según un informe destacado en sus redes sociales.

Tarifas y horarios de Binnibus

Las unidades de Binnibus son seguras y modernas. Foto: Facebook BinniBus Oaxaca

Las tarifas de BinniBus están diseñadas para ser accesibles:

General: 8 pesos.

Estudiantes y adultos mayores: 4 pesos.

Personas con discapacidad: Gratuito.

Con la implementación del boleto único en septiembre de 2025, los transbordos serán gratuitos, reduciendo significativamente los gastos de transporte para los oaxaqueños que antes gastaban entre 30 y 40 pesos diarios.

El horario de operación es de lunes a domingo, de 6:30 a 22:00 horas, cubriendo las necesidades de la mayoría de los usuarios. Esta flexibilidad ha sido bien recibida, especialmente durante eventos masivos como la Guelaguetza.

¿Cuál es el futuro para Binnibus?

u00a1Su00famate al sistema de transporte que mueve a Oaxaca! El BinniBus te invita a formar parte de su equipo como operador u... Posted by BinniBus Oaxaca on Saturday, August 9, 2025

Para septiembre de 2025, BinniBus planea alcanzar 885 km de cobertura con 238 unidades modernas en 32 rutas reestructuradas, unificando a empresas como TUSUG, Sertexa y otras en una sola operación.

El sistema de pago electrónico, que facilitará los transbordos, será un paso clave para mejorar la experiencia del usuario. Este plan refleja la visión de un transporte público sostenible y adaptado a las necesidades de la población.

BinniBus está en plena expansión. Según una publicación reciente en Facebook, a partir de septiembre de 2025, el sistema contará con 141 unidades nuevas que operarán en 17 rutas, con planes de llegar a 200 unidades y 35 rutas reestructuradas (una troncal y 34 alimentadoras).

Esta ampliación incluye una convocatoria para operadores, con requisitos mínimos: ser mayor de 25 años, tener secundaria concluida, contar con licencia tipo "C" y disponibilidad de horario. Los interesados pueden contactar al 951 127 8231 o 951 463 1786 vía WhatsApp para más información.