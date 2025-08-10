Autobús de pasajeros se incendia en la México-Querétaro, reportan a un motociclista muerto

Un accidente se registró en la autopista México Querétaro dejando una congestión vial en la zona y una movilización de servicios de emergencia luego de que un autobús de pasajeros se incendiara cuando circulaba cerca de la Caseta de Tepotzotlán.

Si bien, se desconoce hasta el momento lo que pudo causar el incendio, la parte frontal donde se ubica el conductor se encendió y reportan a una persona sin vida, al lugar arribaron equipos de emergencia para colaborar cerrando la circulación a la altura del kilómetro 41 para extinguir el fuego.

Por su parte, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) anunció el cierre parcial de la circulación en el kilómetro 41 por lo que exhortó a la población a tomar sus precauciones por la carga vehicular en la zona, el tránsito solo se realiza en carriles laterales.

"Continúa cierre a la circulación por atención de accidente (choque por alcance e incendio de autobús)", se lee en el mensaje de la dependencia que monitorea las autopistas.

CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN #AutMéxicoQuerétaro, km 41, dirección Querétaro. Continúa cierre a la circulación por atención de accidente (choque por alcance e incendio de autobús). Se registra el tránsito por carriles laterales. Carga vehicular en la zona. Atiende las… — CAPUFE (@CAPUFE) August 10, 2025

Motociclista muere al impactarse con autobús en México Querétaro

El grupo de emergencias, paramédicos y Bomberos laboran en el sitio y destacan que la persona que murió era un motociclista que viajaba cerca.

Primeros reportes indican que en el accidente el motociclista se impactó contra el autobús que lo arrastró por varios metros, también señalan que hay una mujer con heridas.

Fuerte incendio, en estos momentos, de un autobús sobre la autopista México–Querétaro, a la altura de #Tepotzotlán, km 41.5.

Servicios de emergencia ya trabajan en el lugar; el tránsito se encuentra severamente afectado.

Al momento se desconoce si hay heridos.#ÚltimaHora… pic.twitter.com/Lx7Rg3xByb — MonitoresMultimedia (@MonitoresMultim) August 10, 2025

Además de este incidente, Capufe alertó por el cierre parcial de la circulación en el kilómetro 203 donde dejaron reducción de carriles en ambos sentidos para atender un incidente la salida del camino y volcadura de automóvil, así mismo señaló a los usuarios que manejen con precaución para evitar accidentes.