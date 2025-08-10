Así se vio la tormenta de este domingo caer sobre la CDMX | VIDEO

Las fuertes lluvias que cayeron este domingo 10 de agosto sobre la Ciudad de México dejaron encharcamientos y árboles derribados, entre otras afectaciones, en alcaldías como Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo.

A través de su cuenta de X, antes Twitter, Webcams de México publicó un video en el que se puede observar cómo entre las 16:30 y las 18:30 horas la cortina de agua de la tormenta se desplaza desde la zona poniente de la capital del país, avanzando hacia el centro y posteriormente hacia el norte de la ciudad.

Foto: X, @webcamsdemexico

Protección Civil activa alerta púrpura

Debido a la intensidad de las precipitaciones, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México activó la alerta púrpura para la alcaldía Cuauhtémoc y roja para Azcapotzalco y Miguel Hidalgo.

De acuerdo con la dependencia, entre los peligros asociados a este nivel de alerta están lluvias intensas o torrenciales que pueden generar inundaciones, deslaves y fuertes corrientes de agua sobre calles y avenidas, así como crecidas rápidas de ríos y arroyos con posibles desbordamientos.

Foto: X, @SGIRPC_CDMX

Recomendaciones a la población

La SGIRPC recomienda a las personas que habitan en una zona de riesgo por inundaciones, guardar documentos importantes en bolsas de plástico selladas, desconectar aparatos eléctricos y atender las recomendaciones de Protección Civil, así como procurar permanecer en un lugar seguro.

Asimismo, ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 5556581111 de Locatel, y al 5556832222 de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC). Mantente informado a través de los sitios oficiales de redes sociales de la dependencia: X (antes Twitter) @SGIRPC_CDMX y Facebook @SGIRPCCDMX, así como su sitio web: www.proteccioncivil.cdmx.gob.mx.