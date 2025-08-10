Aeropuerto de la Ciudad de México cierra operaciones por inundaciones y fuertes lluvias VIDEO

Las fuertes lluvias que han azotado a la capital del país durante horas recientes provocaron que las autoridades del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México cancelen operaciones durante las próximas tres horas.

Para garantizar la seguridad de los viajeros y trabajadores, las autoridades señalaron que las operaciones de despegue y aterrizaje serán suspendidas durante las próximas tres horas, mientras continúan las operaciones de despeje de vías.

“Debido a las fuertes lluvias de esta tarde y derivado de reportes de escasa visibilidad y a fin de no comprometer la seguridad operacional, por disposición de la autoridad aeronáutica permanecerán cerradas las operaciones de aterrizaje y despegue las próximas 3 horas a fin de que los trabajos de desalojo de las aguas pluviales que ocasionaron encharcamientos, permitan recuperar la capacidad operativa. “Te recomendamos mantenerte en contacto con tu aerolínea, ya que varios horarios se están viendo afectados”, señaló el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México mediante su cuenta en X.

Reportan encharcamientos en Terminal 2

Usuarios de redes sociales documentaron algunos encharcamientos de relevancia en la zona de reclamo de equipaje en la Terminal 2, mientras que en las pistas se pueden notar algunos encharcamientos en las pistas.

Algunas zonas quedaron completamente anegadas. Foto: X / Jackie B 777

La visibilidad está también comprometida en la zona. Las autoridades señalaron que algunos vuelos serán desviados a aeropuertos cercanos, por lo que recomendaron mantenerse al tanto en las cuentas oficiales de las aerolíneas.