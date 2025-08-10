Activan alerta púrpura por lluvias para Cuauhtémoc y roja para Azcapotzalco y Miguel Hidalgo VIDEO

Las intensas lluvias, tormenta eléctrica y granizo que han azotado el centro y poniente de la Ciudad de México han provocado que se active la alerta púrpura para la alcaldía Cuauhtémoc y roja para Azcapotzalco y Miguel Hidalgo.

En su más reciente actualización, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil señaló que se espera que las fuertes precipitaciones continúen en la zona, por lo que la alerta es máxima en la zona.

La dependencia recomienda que, si te encuentras en una zona proclive a inundaciones, guardes tus documentos importantes en bolsas de plástico, despejes las coladeras y cierres puertas y ventanas.

Si te encuentras en la calle, evita cruzar sitios en donde veas corrientes, pues corres el riesgo de caer en coladeras abiertas o lastimarte con los objetos que algunas veces arrastra la lluvia.

Se activa #AlertaPúrpura por persistencia de #lluvias fuertes y caída de #granizo para la tarde y noche del domingo 10/08/2025 en la demarcación: @AlcCuauhtemocMx. #LaPrevenciónEsNuestraFuerza #OperativoLluvias2025 #Tlaloque pic.twitter.com/teB4ESZsoZ — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 11, 2025

Captan tormenta en Cuauhtémoc

La intensa precipitación que azotó el corazón de la Ciudad de México durante esta tarde quedó registrada en una de las cámaras que se encuentran instaladas en lo más alto de la Torre Latinoamericana.

Mediante su cuenta en X, Webcams de México mostró cómo la impresionante nube cubrió el territorio capitalino para soltar miles de litros de agua sobre la zona, donde la lluvia no ha cesado.