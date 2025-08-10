¿A qué hora caerá el DILUVIO hoy domingo 10 de agosto en la CDMX?

La tarde de este domingo promete ser muy lluviosa y hasta con fuertes diluvios para al menos siete de las 16 alcaldías de la CDMX, así lo dio a conocer la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) a través de un comunicado.

Además de la advertencia por las intensas lluvias para este 10 de agosto, no descartaron la caída de granizo, así que extrema tus medidas. De acuerdo con el último reporte que revelaron esta tarde, pese al ambiente caluroso, se espera que los chubascos den inicio desde las 15:00 de la tarde y hasta las 18:00 horas, aproximadamente.

Ante ello, recordaron a los habitantes de la capital evitar cruzar por calles o avenidas que tengan encharcamientos o corrientes de agua para evitar un accidente, además de que en caso de tener que salir en plena lluvia, lleves un paraguas o impermeable.

Pues 15 de las 16 alcaldías tienen activadas las alertas naranja y amarilla por el pronóstico que va de diluvios con lluvias fuertes a posible caída de granizo. Te invitamos a conocer cuáles son las alcaldías que este domingo tendrán una tarde noche lluviosa.

Pese al clima caluroso, se esperan lluvias para esta tarde. (Foto: Cuartoscuro)

Clima CDMX por HORA y DELEGACIÓN para esta tarde

La SGIRPC dio a conocer que el clima para la CDMX de la tarde del domingo 10 de agosto será de caluroso a cálido, pero predominará el cielo nublado. Lo anterior se suma a la temporada de lluvias que no ha dado tregua a los capitalinos, quienes hoy volverán a tener lluvias fuertes a muy fuertes, tormentas eléctricas.

Para esta tarde tampoco se descarta la caída de granizo en algunas zonas de la capital; en cuanto al ambiente, la temperatura variará de los 25 a los 15 grados, en un horario de 14:00 a 22:00 horas. Lo que debes de saber del clima de hoy:

Vientos variables de 10 a 25 km/h y rachas de 45 km/h

Temperatura máxima de 25° C en la alcaldía Venustiano Carranza

Temperatura mínima de 15° C en la alcaldía Venustiano Carranza

Lluvia de 15 a 49 mm

Índice UV 11+ Extremadamente alto; se recomienda protección extra

¿Dónde va a llover más fuerte hoy?

Para esta tarde se activo la Alerta Naranja con un pronóstico de lluvias fuertes a muy fuertes, así como posible caída de granizo para la tarde y noche de este 10 de agosto en un horario aproximado de 15:00 a 18:00 horas. Las demarcaciones afectadas serán:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Cuajimalpa

Gustavo A. Madero

La Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Tlalpan

Mientras que para otras ocho alcaldías de la CDMX se activó la Alerta Amarilla con lluvias fuertes y posible caída de granizo. Las zonas afectadas son:

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Iztacalco

Iztapalapa

Tláhuac

Venustiano Carranza

Xochimilco

Clima en Ciudad de México mañana

En el comunicado de este domingo la SGIRPC también advirtió que, "mañana se esperan nuevamente lluvias fuertes", por lo que recomendaron mantenerse atentos a los avisos de Protección Civil, además de cargar con un paraguas o impermeable. La CDMX no será la única afectada por las lluvias. (Foto: Cuartoscuro)

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional reveló que las lluvias no solo continuarán durante el lunes 11, sino que se extenderán hasta el martes 12 de agosto a causa de un canal de baja presión en el sureste mexicano, "en interacción con una vaguada en altura frente a las costas de Quintana Roo y divergencia".

"Las lluvias pronosticadas podrán estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, además de originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas", destacan en su pronóstico del clima.

Durante este par de días se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 mm en la Ciudad de México, pero también en los estados de: