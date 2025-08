Turista muere electrocutado en jacuzzi en hotel de Ixtapa, Zihuatanejo | VIDEO

Sagid Carreón Calderón, de 36 años y originario de Michoacán, falleció al ser electrocutado por una descarga eléctrica al interior de un jacuzzi en un hotel de Ixtapa, en el municipio de Zihuatanejo, en Guerrero, mientras disfrutaba de las vacaciones de verano con su familia.

Su esposa, Estefanía denunció en redes sociales, que el pasado 22 de julio la familia se encontraba hospedada en el hotel cuando decidieron meterse al jacuzzi, el cual posee luces y un mecanismo de hidromasaje. Sin embargo, cuando Sagid se introdujo a la alberca dijo que comenzó a sentir toques.

"Pensamos que era una broma y nos empezamos a reír y dijo, 'no, en serio siento toques', me levanto del camastro en el que yo estaba, meto el pie al jacuzzi y efectivamente siento una descarga. Traía una esclava en el tobillo y siento como el agua me jaló la esclava", relató Estefanía a la periodista Crystal Mendívil.

Luego de sentir las primeras descargas, Sagid salió del jacuzzi y estuvo parado en los alrededores. Por su parte, la familia del huésped afirma que llamó a la administración del hotel para que acudiera a la habitación y revisara el sistema eléctrico, sin embargo Estefanía relata que tardaron cerca de 20 minutos en llegar al lugar, además de que no había un médico en el resort.

Sagid cayó con las manos engarrotadas en medio del jacuzzi

La viuda de Sagid señala quesu esposo intentó saltar a la terraza. "Cuando intentó saltar a la mitad del jacuzzi le da la descarga, inmediatamente cayó con las manos en garrotadas, se le torcieron y se puso morado por completo", lo cual puede observarse en un video que la familia compartió como evidencia de lo que sucedió.

La madre de Sagid lo sacó del jacuzzi, ya fallecido. Según el acta de defunción, la causa de muerte fue un infarto agudo al miocardio secundario a electrocución. Tras el hecho, el hotel Pacífica emitió un comunicado el 28 de julio en el que confirmaba la muerte del huésped.

"Lamentamos el sensible fallecimiento de uno de nuestros huéspedes, ocurrido recientemente en nuestras instalaciones", en el que dijeron que han colaborado para esclarecer lo sucedido.