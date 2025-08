"Sabía que la verdad se iba a imponer", Israel Vallarta rompe el silencio tras recuperar su libertad por el caso de "Los Zodiacos"

La mañana de este viernes 1 de agosto Israel Vallarta obtuvo su libertad luego de haber pasado 20 años en prisión preventiva por el mediático caso de “Los Zodiacos”, en el cual, fue señalado junto a la ciudadana francesa, Florence Cassez, de encabezar una célula criminal dedicada al secuestro y en sus primeras declaraciones señaló que siempre confió en que la verdad y la justicia se iba a imponer, además, señaló que será en los próximos días cuando difunda nueva información en torno a su mediático proceso legal, el cual, estuvo marcado por montajes, torturas y cualquier tipo de irregularidades.

“Gracias por estos años de apoyo a todo el pueblo mexicano, gracias porque no creyeron en todas las verdades ocultas que hicieron creer aquellos gobiernos pasados y sin hacer politiquerías, yo sabía que la verdad se iba a imponer tarde o temprano, tardé 20 años en que me permitieran hoy estar frente a ustedes, poder ejercer mi derecho de réplica, aquí me albergaron por mucho años, sabemos por qué, hay muchos poderes a los que no les interesaba que yo obtuviera mi libertad porque hay muchas cosas que con el paso de los días se van a enterar ustedes, estoy todavía en shock, no creía cuando llegaron a avisarme que se me daba la absolutoria total de todos y cada uno de los delitos que había cometido, yo si busco libertad, pero busco justicia, no nada más para mí, sino para todas aquellas víctimas, las que lo son, porque hay gente que se prestó a mentir ante las autoridades judiciales”, fueron las primeras palabras de Israel Vallarta tras recuperar su libertad.

Israel Vallarta adelantó que todavía no determina si buscará obtener una reparación de daño por parte de las autoridades mexicanas. Foto: Cuartoscuro

Información en desarrollo...