Miguel Ángel Navarro Quintero: no habrá más construcciones, ni desarrollos en las faldas del Cerro de San Juan

El gobernador del estado de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, señaló esta mañana que la protección del medio ambiente es de todas y de todos, por lo que el cerro de San Juan, área protegida, y no se ha otorgado ni otorgará permisos para construcción o desarrollos inmobiliarios, dijo que quien otorgó permisos incluso que estuvo en su administración, fueron dados de baja y hay denuncias de por medio.

"Lo peor que ha habido funcionarios en mi administración que han otorgado permisos para tener construcciones en lugares que no debía y por eso les hemos dado las gracias y se han sustituido. Mano dura desde el principio, no hemos permitido. No vamos a liberar espacios para las constructoras particularmente en el cerro de San Juan o lugares aledaños a ellos el cual es necesario cuidarlos, por eso hicimos del San Juan un área protegida" declaró el mandatario estatal

También señaló que hay suspensión definitiva para no permitirles la explotación a quienes ya incluso han tenido una opción en toda esa zona.

La zona será protegida por el gobierno local. FOTO: estado de Nayarit

Se cancelaron proyectos contra el medio ambiente en Nayarit

Otras de las denuncias que se le dio seguimiento y que incluso se tuvo que cancelar concesiones, fue en el municipio de La Yesca, en donde se habían otorgado permisos para la tala de árboles

"Se otorgó un permiso por parte de Semarnat y tuve una discusión muy fuerte con quien representa esta dependencia en el estado, se suspendió inmediatamente porque eran cientos de hectáreas las que ya se habían concesionados para la tala. Es conveniente que volvamos a resarcir en espacios particularmente en recursos naturales" hizo hincapié el gobernador de Nayarit.

Se trata de una zona protegida para la ciudadanía. FOTO: Adonaí Durán.

Generan más áreas verdes en áreas protegidas de Nayarit

Por otra parte para favorecer el cuidado del medio ambiente y generar más áreas protegidas en la capital del estado, Navarro Quintero anunció que dentro de un mes comenzará una mega reforestación en un espacio de 11 hectáreas.

"En la parte norte del municipio de Tepic en Puerta de la Laguna son 11 hectáreas aproximadamente, quisiera darle esa utilidad social ahí, pero hay mucho cacharro que ya se limpió creo que es necesario hacer un bosque para darle vida a la naturaleza y fortalecer el medio ambiente" la instrucción la dio a la Secretaría de Desarrollo Sustentable junto con el DIF estatal.