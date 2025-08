En frases, así fue la liberación de Israel Vallarta tras 20 años en prisión

Israel Vallarta Cisneros, quien pasó casi 20 años encarcelado acusado de secuestro, salió este 1 de agosto del penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, donde permanecía en prisión preventiva.

Vallarta fue detenido en 2005 en el rancho “Las Chinitas”, acusado de dirigir a la banda de “Los Zodiacos”, un grupo criminal que presuntamente se dedicaba a secuestrar y extorsionar a personas.

Junto a él fue detenida su pareja en ese entonces, la ciudadana francesa Florence Cassez, cuyo caso llevó a tensiones diplomáticas con Francia y se resolvió en 2013 luego de que ella recibiera un amparo.

Durante 19 años, Vallarta Cisneros permaneció preso acusado de secuestro, delincuencia organizada y posesión de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, apelando en diversas ocasiones para la revisión de la medida cautelar y así poder llevar su proceso en libertad. Ayer le fue concedida una sentencia absolutoria por el delito de secuestro.

Israel Vallarta fue detenido en diciembre de 2005 cuando Genaro García Luna era el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón.

Gracias por estos años de apoyo, antes que nada, a ustedes, a todo su auditorio, a todo el pueblo mexicano, gracias porque no creyeron en todas las verdades ocultas que hicieron creer aquellos gobiernos pasados

Yo sabía que la verdad se iba a imponer tarde o temprano, tardé 20 años en que me permitieran hoy estar frente a ustedes, poder ejercer mi derecho de réplica

Aquí me albergaron por mucho años, sabemos por qué, porque hay muchos poderes a los que no les interesaba que yo obtuviera mi libertad porque hay muchas cosas que con el paso de los días se van a enterar ustedes, hay muchísimas

Todo se graba allá adentro, pero para mal, no para bien. en este momento ya sé que es para beneficio de mucha gente escuchar lo que tengo que decir

Estoy todavía en shock, no creía todavía ayer cuando llegaron a avisarme que se me daba la absolutoria total de todos y cada uno de los supuestos delitos que había cometido

Yo sí busco libertad, pero también busco justicia, no nada más para mí, sino para todas aquellas víctimas, las que lo son, porque hay gente que se prestó a mentir ante las autoridades judiciales, policías, personajes

Quiero adelantarles que Luis Cárdenas Palomino ya no está en este penal. El miércoles por la mañana salió de aquí, no sabemos dónde está, unos dicen que está en Santa Martha, otros que en Ramos Arizpe

Nunca lo amenacé, nunca lo golpee, porque mi justicia no era golpearlo, matarlo o hacerle daño a su familia, mi justicia es como la justicia correcta Fue detenido junto a la francesa Florence Cassez | Archivo

Hoy soy abuelo después de 20 años y voy a conocerlos, se fue mi madre, mi padre, mis hermanos. No los voy a recuperar, no puedo recuperar el tiempo pasado

Hoy veo brillar la justicia, que bueno que antes de que cambiara este sistema judicial pudo todavía darle una enderezada a lo que estaba mal, le hacía falta un cambio, no tan drástico, pero no voy a hablar de justicia

La justicia que yo busco no es económica, sé que tengo reconocimiento de la CNDH y otros organismos que puede haber reparación del daño

Díganme si con mil millones de dólares, que no me van a dar, ¿me devuelven a mis padres? Yo los daría, daría mis piernas, pero ya no puedo recuperar a mis padres, ya murieron

La juventud se me fue, no me siento tan viejo, pero ya no es lo mismo, traigo afecciones, pero espero que con buenos cuidados en casa y medicamento adecuados puedo recuperar un poquito de lo que perdí aquí adentro

Voy a disfrutar a al familia, hace años gritaba que ustedes me permitieran ser escuchados, ese régimen nunca me lo permitió, me puso mil pretextos