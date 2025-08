Caso Ana Amelí: revelan que dos hombres fueron los últimos en verla con vida

Meiembros del grupo Senderismo Tepemecátl aseguran que dos hombres fueron los últimos en ver con vida a la joven Ana Amelí García Gómez, de 19 años, quien lleva 15 días desaparecida. La agrupación ha reiterado que la muchacha no iba con ellos en el recorrido, pero que se les unió para tomarse la foto en un paraje mientras ellos ascendían en su recorrido.

Alberto y Fernando, dos de los miembros de ese grupo de senderismo, han revelado que hubo dos hombres más, quienes no eran parte de su agrupamiento (al igual que Ana Amelí) quienes fueon los últimos en ver a la joven, lo cual forma parte de lo que declararon a las autoridades.

El 12 de julio pasado, día en que Ana Amelí desapareció, el grupo Senderismo Tepemecátl se encontraba en la Cruz del Marqués, en el Ajusco y decidieron tomarse una foto, a la cual se unió la chica, quien no iba con ellos. Uno de los senderistas incluso le prestó un casco para que ella apareciera en la imagen, el cual le regresó.

Senderismo Tepemecátl compartió en sus redes sociales las fotos en donde se observa a Ana Amelí, quien luego de que se tomó la imagen caminó por otro rumbo con dos hombres, según le dijeron los senderistas al periodista Fabián Pasos, en su canal de Youtube, Mafian Tv.

Los senderistas declararon ante la Fiscalía General de la Ciudad de México, luego de que se supo que la joven estaba desaparecida, incluso le relataron a Mafian Tv que los han señalado de estar involucrados en la desaparición de la joven, lo cual ellos han rechazado en todo momento.

"Ajusco es el patio trasero de la delincuencia, es que ellos son los secuestradores, a lo mejor hubo una vez que salió en las noticias argaumentando esa parte, pero no todos nos dedicamos a eso", dijo Fernando Eslava, uno de los senderistas, quien agregó que tras la desaparición de Amelí uno de los miembros de su grupo estaba muy desconcertado.

"Él llegó abajo dijo que estaba sacado de onda, que no sabía si era real lo que acaba de vivir, que él iba bajando y que de repente se desapareció de la nada, él se regresa a buscarla y no está, hace el reporte de que no estaba", dijo.