Ayer ganó México, asegura Sheinbaum sobre aranceles

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que “ayer México ganó”, con la prórroga de 90 días para avanzar en un nuevo acuerdo comercial y evitar el aumento de aranceles.

“Ayer México ganó. Por supuesto que internacionalmente estamos viviendo una situación compleja, porque el presidente de los Estados Unidos, electo por su pueblo, ha tomado la decisión de cambiar el esquema que habíamos vivido hasta el 20 de enero de 2025 en el mundo entero del comercio internacional”, enfatizó.

No obstante, admitió que a través del diálogo y los objetivos en común se han logrado diversos acuerdos que dejan a México como uno de los países menos afectados con estas modificaciones.

“Hemos buscado primero no confrontarnos, defendiendo nuestros principios, porque no hemos cedido en nada que tenga que ver con nuestros principios, buscando una buena relación en distintos temas, manteniendo nuestro proyecto, nuestros principios, y en ese marco, el trabajo que hemos estado haciendo todo el equipo en la relación con el gobierno de Estados Unidos nos permite decir que somos de los países menos afectados por esta situación”, sostuvo.

En ese sentido, señaló que aún hay un porcentaje muy grande de mercancías que sigue teniendo cero arancel y se mantuvo dispuesta al diálogo.

A su vez, criticó a la oposición por su posición en contra de los logros del gobierno respecto a la situación con el país vecino.

“En la oposición no importa lo que haga, ellos quieren que le vaya mal a México, esa es su visión, como quieren que le vaya mal al gobierno de México, no les importa que afecte al pueblo de México”, señaló.

Asimismo, criticó la amenaza de denuncia de Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, quien anunció su reunión con miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) para denunciar al gobierno federal.

“Tienen un personaje como el presidente del PRI, de malísima fama, con escándalos de corrupción que acompañan su carrera política yendo a Estados Unidos a denunciar falsedades. (…) Vende patrias, la verdad no tiene otro nombre”, puntualizó.

Aboga Sheinbaum por Canadá para mantener el tratado comercial

Con el aumento de los aranceles de Estados Unidos a Canadá y un ambiente de tensión entre ambas naciones, la Presidenta Claudia Shienbaum abogó para que las tres naciones de América del Norte se mantengan en el tratado comercial (T-MEC).

En la Mañanera de este 1 de agosto, la mandataria recordó que en septiembre próximo inician las mesas de consulta para la revisión del T-MEC.

“Nos sorprendió que a Canadá les subieran los aranceles, no teníamos conocimiento de que esto fuera así, y hay tiempo para hablar del tratado, es importante que sepan que en estas conversaciones que he tenido personalmente con el presidente Trump no hemos hablado directamente de la revisión del tratado, sino más bien relacionado con los aranceles que han venido ocurriendo.

“Ya vendrá el momento, formalmente en septiembre empiezan a abrirse las mesas de consulta del tratado, a nosotros nos parece que debemos permanecer los tres países, ha sido benéfico para los tres países”, aseguró desde Palacio Nacional.