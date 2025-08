"Aún estaba vivo y lo remató", mujer atropella a Husky con su camioneta y se burla del suceso

Una conductora de una camioneta gris de marca MG fue acusada de atropellar a un perrito Husky mientras circulaba en Avenida Reforma, dirección Santa Fe a la altura del Metro Auditorio, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Los denunciantes aseguran que la mujer embistió con su camioneta al canino y, pese a reiteradas advertencias, lo "remató" al darse en reversa y dejar al perro bajo el automóvil.

Daniela "N", quien se encontraba en la escena, permaneció en avenida para exigir justicia ante la ausencia de los dueños y aseguró que la mujer de aproximadamente 35 años se negó a hacerse responsable del incidente, e incluso se burló de la tragedia, luego de dejar arrastrar al Husky ensangrentado por al menos 490 metros, tal y como expuso la joven a través de sus fotografías en las redes sociales.

En entrevista para El Heraldo de México, afirmó que la mujer intentó darse a la fuga, sin embargo, con el apoyo de tres mujeres, identificadas como Agus, Gisela y Guadalupe, que se encontraban en Reforma, pudieron contenerla, hasta que arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y paramédicos de la Cruz Roja, quienes confirmaron que el animal ya no contaba con signos vitales.

"La tipa atropelló al perrito, se le dijo y no se detuvo, lo arrolló por varios metros y aunque corrí por detenerla no fue hasta que demás personas la detuvieron trato de escapar y se burló, hasta que la policía llegó cambió su actitud. Los policías llegaron, junto con la cruz roja y ya".

Tras el incidente que le arrebató la vida al canino, las denunciantes y la conductora fueron trasladados a un Ministerio Público de la alcaldía Miguel Hidalgo, donde el juez cívico determinó que no se cometió ningún delito en contra del animal.

Daniela "N" señaló que la mujer se negó a brindar sus datos personales, por lo que únicamente difundió las placas MAF145A, expedidas en el Estado de México.

"Entre todo lo malo, les agradezco a las personas que estuvieron ahí, que ayudaron a que no escapara y llamaron a la policía, que ayudaron compartiendo la historia, que me escribieron y me contuvieron en ese momento, de verdad gracias por no ser indiferentes".