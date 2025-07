Ver Contigo cumple 23 años de apoyo a personas con discapacidad visual desde Torreón

En Torreón, Coahuila, la asociación civil Ver Contigo lleva más de dos décadas colaborando en la atención y acompañamiento a personas con discapacidad visual. Fundada hace 23 años por una familia lagunera, brinda servicios de rehabilitación, asesoría legal y formación educativa a cerca de 700 personas de distintas edades.

Alba María Lastra Cardiel, responsable de administración y recaudación de fondos de la asociación, explicó que el origen de Ver Contigo está vinculado a su hermano Manuel, quien nació con retinopatía del prematuro. La falta de infraestructura médica especializada y de apoyos adecuados en México motivó a sus padres a fundar la organización.

El acompañamiento para la personas con debilidad visual es una de las principales características de la asociación. Foto: Ver Contigo

“Mis papás vieron como una necesidad en México, sobre todo en México, no solo en Torreón, que no hay muchas asociaciones que apoyen la discapacidad visual. Incluso hasta el día de hoy podemos decir que todavía no hay muchas”, señaló. Comentó que el propio Teletón canaliza a esta asociación a personas con discapacidad visual, ya que no cuenta con atención específica para este sector.

Atenciones diversas y causas frecuentes

La organización recibe a niñas, niños, adolescentes y adultos, con condiciones diversas. Algunos ingresan desde pequeños y permanecen hasta los 18 años, mientras que otros acuden tras haber perdido la vista en la adultez debido a enfermedades, accidentes o violencia.

Los integrantes de la asociación destacan por su compromiso con la ciudadanía. Foto: Ver Contigo

“Las causas principales son la retinopatía de prematuro… es todo un tema de negligencia médica y la falta de oxígeno en la incubadora”, explicó Alba Lastra. “También tenemos mucho de glaucoma, muchos accidentes también en casa. Hemos tenido también algunos casos de violencia doméstica y… muchos son por causas como cáncer o diabetes”.

Estadísticas nacionales

Según datos del INEGI y del Centro Mexicano de Salud Visual Preventiva, en México 2.2 millones de personas tienen deficiencia visual y más de 415 mil padecen ceguera total. La mayoría de los casos se podrían prevenir si se detectaran y trataran a tiempo. La catarata es la causa más frecuente de ceguera en el país (34?%), seguida del glaucoma, la retinopatía diabética y la degeneración macular relacionada con la edad.

Organizaciones como el Consejo Iberoamericano del Braille y la Sociedad Mexicana de Oftalmología coinciden en que entre el 70 y el 80?% de los casos de ceguera en México son prevenibles o tratables si se cuenta con infraestructura y personal capacitado. La labor de Ver Contigo también incluye la promoción del respeto a los derechos del peatón y la movilidad urbana segura para personas con discapacidad visual, además de la búsqueda de inclusión educativa y laboral.

“Ahí en la asociación luchamos todo tipo de derechos: desde el derecho a la vialidad, al peatón, a que pueda caminar en la calle, en los espacios privados como en los centros comerciales, en tiendas…”, detalló Lastra.

Su hermano Manuel, quien actualmente estudia Relaciones Públicas e Idiomas en la Universidad La Salle, vivió una experiencia de formación en Europa gracias a su doble nacionalidad. “Ahí está una organización que se llama la ONCE (Organización Nacional de Ciegos Españoles, fundada en 1938, y que contribuyó con la creación de La Fundación ONCE para la Solidaridad con las Personas Ciegas de América Latina, FOAL), también nos apoya mucho aquí en México”, comentó Alba.

Pese a los retos, señala que la universidad ha mostrado disposición para adaptarse a sus necesidades. “Él ya sabe como cinco idiomas… y le echa muchas ganas”, añadió.

Participación en eventos con causa

Ver Contigo fue una de las asociaciones invitadas a participar en una vendimia con causa, festival del vino que se celebrará en Parras de la Fuente, Coahuila, lo cual representa una nueva vía de financiamiento. “Nos dieron inicialmente 100 boletos… si queríamos vender más, pues nos daban”, indicó Alba.

Las ventas se impulsaron con ayuda de redes sociales, amigos, donantes y voluntarios de la organización. “Nos empezaron a preguntar cómo manejábamos nuestros procesos, cómo comprobábamos cierto tipo de cosas… esto obviamente se mantiene siempre transparente”, aclaró.

Actualmente, el equipo operativo está conformado por entre 40 y 50 personas, entre personal, voluntarios y prestadores de servicio social. A lo largo de los años, Ver Contigo ha establecido vínculos con organismos internacionales como la FOAL y la ONCE, que han contribuido a su profesionalización y al diseño de programas adaptados a la región.

Ver Contigo tiene su sede en la colonia La Merced 2, en la avenida Vasconcelos 1125, junto al Conalep Torreón. Desde allí continúan con su labor de atención, formación e inclusión para personas con discapacidad visual.