Unas vacaciones y un misterioso gas: las claves en el caso de la familia estadounidense encontrada muerta en Michoacán

Familiares de Brenda Correa y sus hijos, una madre y dos menores de edad estadounidenses que fueron encontrados sin vida en Michoacán, han relatado nuevos detalles sobre el caso. Fue la cuñada de la mujer, Milena Mroczek, quien compartió un mensaje en sus redes sociales explicando qué fue lo que sucedió con sus familiares, quienes partieron de Chicago a Michoacán con la esperanza de disfrutar de unos días de vacaciones.

Según Milena y los informes oficiales del caso, los tres fueron encontrados sin vida el 2 de julio dentro de una casa en el estado de Michoacán. Por ahora, las pistas sugieren que murieron por una fuga de monóxido de carbono, un gas que no tiene olor ni color y que puede ser muy peligroso si se respira en lugares cerrados. En el lugar donde se hospedaban, Brenda fue encontrada muerta en el baño y sus hijos en sus camas.

En la casa no había más personas y todo parecía en orden, por lo que se descarta que se haya tratado de una muerte violenta. No obstante, las autoridades mexicanas siguen investigando lo que ocurrió, pero hasta ahora no se ha reportado ningún crimen. Por su parte, el esposo de Brenda y su hija mayor no hicieron el viaje y se quedaron en Illinois, donde ahora han iniciado una recaudación de fondos para repatriar los cuerpos.

Familiares de Brenda piden apoyo para repatriar los cuerpos

Piden apoyo para repatriar los cuerpos. Foto: Gofundme.

"Hoy perdimos a tres miembros de nuestra familia de forma terrible. Perdimos a mi cuñada Brenda, de 40 años, y a dos sobrinos pequeños, Leo, de 14, y Armando, de 13. Estaban de vacaciones en México cuando ocurrió la tragedia. Ahora, necesitamos traer sus cuerpos de vuelta a Chicago y planificar un funeral triple. Solicitamos donaciones para cubrir todos los gastos de viaje, la recogida de los cuerpos, todos los gastos asociados en México, y luego el funeral y los terrenos aquí en Chicago. Brenda deja una hija de 20 años y un esposo que probablemente necesitarán ayuda con algunos gastos hasta que se recuperen", se lee en el mensaje publicado en Gofundme.

De igual manera, la cuñada de Brenda uso sus redes sociales para agradecer el apoyo que su familia ha estado recibiendo tras la muerte de sus familiares: "quisiera expresar mi gratitud a todos los que asistieron a la reunión de anoche con tan poca antelación. Agradezco profundamente su participación en el rosario por nuestros pequeños angelitos y Brenda, así como su continuo apoyo y cariño", se lee en el mensaje más reciente que Milena compartió en su cuenta oficial de Facebook.

¿Qué es el monóxido de carbono, conocido como "asesino silencioso"?

La familia fue sepultada en Michoacán. Foto: Facebook Milena Mroczek

El monóxido de carbono (CO) es un gas que no tiene color, olor ni sabor, por lo que resulta muy difícil de detectar sin un equipo especial. Este gas es el resultado que ocurre cuando combustibles como gas, madera, carbón, petróleo o gasolina no se queman por completo. Esto puede ocurrir en calentadores de agua, estufas, chimeneas, generadores, autos o cualquier aparato que funcione con combustibles fósiles y no tenga buena ventilación, según explican expertos en seguridad.

La razón por la que el monóxido de carbono es peligroso es que, al respirarlo, entra a los pulmones y se mezcla con la sangre, impidiendo que el oxígeno se transporte correctamente a los órganos. Incluso pequeñas cantidades de este gas pueden causar daño. Los síntomas de intoxicación por monóxido de carbono incluyen dolor de cabeza, mareo, debilidad, náuseas, confusión y somnolencia. Si no se atiende a tiempo, la persona puede perder el conocimiento o incluso morir. Por eso, se le conoce también como el "asesino silencioso".