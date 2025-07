"Sí al Desarme, sí a la Paz" es una estrategia para el futuro de México, señala Sheinbaum 

“Sí al desarme, sí a la paz” es una estrategia para el futuro de México, enfatizó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al encabezar el Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego.

Desde la Basílica de Guadalupe, la titular del Ejecutivo sostuvo que la felicidad no se encuentra en el poder del dinero o en el poder que proporciona disparar un arma de fuego.

“El camino a la felicidad no es el poder del dinero o el poder que proporciona disparar un arma. El camino a la felicidad es la fraternidad y el construir una sociedad justa, libre, democrática”, dijo.

Por ello, enfatizó que desde el gobierno federal se está construyendo un México mejor, donde las balas no hieren a las personas, sino que se esconden y desaparecen.

“Un mundo donde las niñas y los niños, no importa en qué región viven del país, no tengan miedo. Un mundo, un país donde la paz no sea un sueño lejano para todas las regiones del país, sino una realidad compartida”, señaló.