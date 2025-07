¿Por qué se quitó la vida Óscar? el feminicida que grabó su confesión en Zacatecas

Zacatecas se encuentra de luto por el asesinato de Miriam, una mujer de aproximadamente 58 años que fue asesinado por su propia pareja, quien compartió su confesión en video antes de cometer el delito y quitarse su propia vida. Si bien, la indignación en el pueblo zacatecano se ha generado en mayor medida por la muerte de Miriam, usuarios se han cuestionado por qué el criminal atentó contra su propia vida.

Una hora antes, a través de Facebook, Oscar compartió sus reflexiones y las razones exactas por las que estaba a punto de cometer el feminicidio y el atentado en contra de su vida, video que continúa en las plataformas digitales, aún sin ser censurado por la empresa de Meta.

Oscar aseguró que sufrió maltrato durante toda su vida

De acuerdo con sus declaraciones, a lo largo de su relación su pareja lo despreció en reiteradas ocasiones, esto pese a los supuestos cuidados y atenciones que le brindaba, principalmente en términos materiales.

Antes de cometer sus crímenes, Óscar aseguró que las autoridades favorecerían a la mujer, razón por la cual prefirió tomar justicia por su propia mano. Según el agresor, su pareja lo obligó a gastar considerables cantidades de dinero para mantenerla satisfecha, esto pese a que prefería estar lejos de él, junto a sus amigas.

"Yo estoy a gusto, estoy estoy tranquilo, estoy bien, pero no le llegué al precio a esta muchacha, a todos mis amigos les digo, a mi eEisa se las encargo, cuídela, todas mis cosas que las cuide ella, si ella no quisiera son de mi hermano, y luego las morras, pero primero es mi hija, la amo mucho, la quiero mucho, tampoco me entendió".

Acusan a Oscar de dar declaraciones falsas sobre su víctima

Durante su video el feminicida mencionó que se dedicaba a la venta de terreno. Aún así, lamentó que su pareja no estaba satisfecha con él y con lo que le ofrecía. Así mismo, lamentó que dejaría a su hija Elisa sola, por lo que pidió a sus amigos que cuidaran de ella durante su ausencia.

"Sé que salió con algún caballero o algunos, nadie tiene la culpa, ni mis amigos, ni nadie, ella está haciendo eso y pues a mí me costó mucho mantenerla con vida, millones de pesos. Y no entiendo por qué. A los que les fallé lo siento, tranquilo, yo estoy tranquilo y los quiero mucho a mis amigos, que no se los voy a mentar poque son muchos, yo me siento bien, quise hacer el video para mostrar en qué condiciones estoy".

Por otro lado, la publicación de Óscar generó amplia indignación entre amigos y conocidos de Miriam, quienes comentaron en el video que sus declaraciones eran una completa mentira. Hasta el momento, los hechos son investigados por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas.

