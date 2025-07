No hay riesgo de contagio, dice Sheinbaum tras sanción del Departamento del Tesoro a 3 bancos por lavado de dinero

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó que exista un riesgo de contagio en el sistema bancario luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a CIBanco, Intercam y Vector de lavar dinero. En la conferencia de prensa matutina, dijo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha actuado con responsabilidad.

Durante la conferencia se le cuestionó que Fitch Ratings advirtió que los recientes bloqueos de instituciones financieras por presunto lavado de dinero podrían generar riesgo de contagio y afectar la confianza en el sistema financiero mexicano.

La presidenta Sheinbaum Pardo enfatizó que “no hay riesgo. Y dicho no solamente por la presidenta, sino por los bancos en México y todo el sistema financiero, Hacienda ha actuado de manera muy responsable, muy responsable”.

Dijo que desde el primer momento la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) intervino oportunamente desde el primer momento.

“Lo que hizo los primeros días de la intervención para justamente que no hubiera este contagio del que habla Fitch, muy importante. También lo que están haciendo con los fideicomisos, que es un proceso muy largo, laborioso, pero que lo están trabajando muy bien y con mucha coordinación. También está ayudando Banco de México con su autonomía, pero está apoyando. Entonces, no, no hay riesgo.