¿Cuándo deportarán a Julio César Chávez Jr a México? Esto es lo que se sabe

Una de las preguntas más recurrente en torno a la detención de Julio César Chávez Jr en Estados Unidos es la de saber si ya hay fecha para que el pugilista nacido en Culiacán, Sinaloa sea deportado a México, donde también deberá enfrentar a la justicia por presuntamente haber cometido el delito de delincuencia organizada y tráfico de armas, por ello, en esta nota te diremos qué es lo que se sabe al respecto.

Para empezar a abordar el tema es importante señalar que la detención de Julio César Chávez Jr. ocurrió el pasado 2 de julio en California, Estados Unidos y estuvo a cargo de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), se precisó que el boxeador mexicano se encontraba de forma ilegal en el territorio norteamericano y que sería deportado, no obstante, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), calificó al hijo del “Señor Nocaut” como una amenaza para la seguridad pública por presuntamente ser un miembro activo del Cartel de Sinaloa.

Julio César Chávez Jr será deportado a México donde cuenta con una orden de aprehensión activa. Foto: X: DHSgov

En adición a ello, la Fiscalía General de la República (FGR), confirmó que “El Junior” cuenta con una orden de aprehensión en territorio mexicano desde marzo de 2023 por presuntamente haber cometido los delitos de delincuencia organizada y tráfico de armas, por lo que tras ser notificados de la aprehensión del atleta se comenzó el procedimiento correspondiente para su entrega a las autoridades nacionales.

Cabe señalar que Chávez Jr tenía programada una audiencia en California para hacerle frente a otro proceso en el que se le acusa de portar un arma de forma ilegal, hechos ocurridos en enero de 2024, sin embargo, no acudió debido a que se informó que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) decidió trasladarlo a un centro de detención federal establecido en Texas donde está siendo sometido a un proceso de remoción o deportación acelerada.

"El Señor Nocaut" salió a defender a su hijo, aseguró que no es delincuente. Foto: IG: jcchavezjr

¿Cuándo deportarán a Julio César Chávez Jr a México?

Debido a que Julio César Chávez Jr está siendo sometido a un proceso de remoción o deportación acelerada se espera que su deportación de Estados Unidos a México se realice en cuestión de días, aunque todavía no hay una fecha definida para que esto ocurra, no obstante, dicho procedimiento es sumamente polémico pues los señalados no tienen una audiencia ante un juez y no se les permite contar con la intervención de su defensa legal.

Cabe mencionar que, el Fiscal General de la República Mexicana, Alejandro Gertz Manero, señaló durante "La Mañanera del Pueblo" del 8 de julio que todo su equipo ya se encuentra listo para recibir a Julio César Chávez Jr en cuanto sea deportado y así judicializarlo, además, precisó que la defensa legal del boxeador ha intentado obtener distintos amparos para evitar su detención, pero estos son improcedentes, por lo que deberá hacerle frente a la justicia.

“Estamos esperando a que se lleve a cabo la audiencia que el propio gobierno de los Estados Unidos señaló para que lo puedan deportar de forma inmediata, parece que el día de ayer hubo una confusión porque había dos audiencias, una por delitos anteriores que estaban en investigación y otra por la deportación y la que nos va a dar la información más certera va a ser la deportación, habían dicho que en lunes, pero ni una ni otra, vamos a estar pendientes, todo nuestro personal está listo, también lo dimos a conocer, el abogado de esta persona ha presentado una serie de amparos que son improcedentes y lo vamos a judicializar en el momento en que llegue”, fueron las palabras del Fiscal General de la República.