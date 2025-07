Copred impondrá dos medidas contra "Lady Racista" tras denuncia del policía afectado: Geraldina González de la Vega

Geraldina González de la Vega Hernández, Presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred), dio a conocer que dicha institución impondrá dos medidas en contra de Ximena Pichel, quien fue bautizada como 'Lady Racista' tras agredir a un policía de transito con insultos raciales.

Aclaro que si bien, el Copred no se encarga de imponer sanciones, tiene como objetivo la reparación del daño producido a las víctimas de discriminación según las medidas que consideren pertinentes tanto el afectado como el consejo, mismo que en el caso de 'Lady Racista' será a través de un curso de sensibilización en contra del racismo, así como del ofrecimiento de una disculpa pública presencial hacía el elemento de seguridad, mismo que ya impuso una denuncia formal ante la Fiscalía de la CDMX en contra de su agresora.

"Nosotros hemos pensado que dos medidas por lo menos podrían ser muy pertinentes dado el caso, uno tiene que ver con la educación. A la señora Pichel le urge un curso de no discriminación, antirracismo. Y por otro lado, una disculpa, sería muy pertinente que lo hiciera de cara al policía.", declaró Geraldina González de la Vega.

En entrevista con Héctor Jiménez Landín para "Horizonte H" de El Heraldo Televisión que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group, señaló actualmente existe un carpeta abierta por el delito de discriminación en contra de Ximena Pichel, quien incluso podría ir a la cárcel por dicho crimen.

Geraldina González de la Vega Hernández dio a conocer que el Copred recibe pocos casos de denuncias relacionadas con discriminación racial en la Ciudad de México debido a que las personas se han acostumbrado a ese tipo de conductas y prefieren no emprender acciones legales contra sus agresores, por lo que desde el consejo se han encargado de abrir oficios y emitir opiniones consultivas para apoyar y guiar a los afectados.

"El racismo no se denuncia usualmente. Tenemos conocimiento de los casos, pero no se denuncian formalmente porque la gente los vive de manera tan cotidiana que nos ha confesado que no tiene ganas de venir a denunciarlos.", declaró Geraldina González de la Vega. .