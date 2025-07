Claudia Sheinbaum es la presidenta de la paz: Rosa Icela Rodríguez

La titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, calificó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, como la presidenta de la paz.

Desde la Basílica de Guadalupe donde se llevó a cabo la Ceremonia conmemorativa al Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego, la funcionaria dijo que hoy México manda un mensaje al mundo, puesto que aseguró que este país está comprometido con la generación de la paz.

Frente a integrantes de la iglesia católica y autoridades federales, la secretaria informó que gracias a la implementación de la estrategia de desarme voluntario, se han intercambiado dos mil 135 armas y artefactos de fuego.

En ese sentido, la funcionaria agradeció a las personas que han confiado en la estrategia, “Sí al desarme, sí a la paz” y han acudido a las iglesias para hacer el intercambio dichas armas y artefactos por dinero en efectivo.

“Ahora decimos gracias a los hombres, a las mujeres, a las madres y abuelas que confiaron en el desarme voluntario, el sí al desarme sí a la paz y decidieron sacar las armas del hogar porque la paz empieza en casa, pero no se trata sólo de cifras sino de vidas humanas. Cada arma entregada representa una tragedia que no ocurrió, una bala que no se disparó, una familia que no tuvo que llorar a uno de los suyos porque no terminó en la cárcel o en el hospital”, sostuvo.