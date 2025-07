Clara Brugada llama a construir una pedagogía de paz y justicia en la CDMX

Al conmemorar el Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, acompañó a la presidenta Claudia Sheinbaum al acto público en la explanada de la Basílica de Guadalupe, donde hizo un llamado a avanzar hacia una “pedagogía de la paz” que transforme conciencias, erradique la violencia desde las raíces y garantice mejores condiciones de vida para las nuevas generaciones.

Subrayó que la construcción de paz en la capital va de la mano de justicia social, cultura, deporte y atención a las causas estructurales de la violencia.

“Pensamos que construir cultura de paz es construir justicia. Que ningún niño toque un arma, que los niños toquen instrumentos musicales y construyan la paz”, dijo, al referirse al programa Do, Re Mi, Fa, Sol, que ya opera en 150 escuelas y busca llegar a 500 este año.

Brugada también anunció que la ciudad está cerca de alcanzar la meta de mil armas destruidas en 2025 gracias al desarme voluntario. Además, destacó programas como: Territorios de Paz e Igualdad y Aldea Juvenil, que actúan en zonas de alta marginación con servicios, empleos y espacios de convivencia.

“La paz no se decreta, se trabaja todos los días desde nuestros gobiernos”, enfatizó.

Aseguró que desde la llegada de la Cuarta Transformación a la capital, los delitos por disparo de arma de fuego han disminuido 64 por ciento gracias a una estrategia integral que combina inteligencia, prevención, presencia territorial y coordinación entre niveles de gobierno.

La presidenta Claudia Sheinbaum subrayó el impacto simbólico y real del retiro de armas de los hogares. “Es muy simbólico retirar un arma de la calle, un arma de una casa, significa decirle no a la guerra y sí a la paz”, expresó. Recordó que desde que inició el programa Sí al desarme, Sí a la Paz, se han recuperado más de 2 mil armas gracias a la participación voluntaria de ciudadanos.

“Este programa no lo podríamos hacer solos; se construye con la gente”, afirmó.

En tanto, la secretaria Rosa Icela Rodríguez informó que de enero a julio de 2025 se han entregado voluntariamente dos mil 135 armas de fuego en distintas ciudades del país, entre ellas Tijuana, Puebla, Ciudad Juárez, León y San Cristóbal de las Casas. También se han recolectado 85 mil cartuchos y material explosivo.

“Cada arma entregada representa una tragedia que no ocurrió, una bala que no se disparó, una familia que no tuvo que llorar a uno de los suyos”, señaló. Compartió testimonios de personas que entregaron sus armas por voluntad propia: “no sólo desactivamos armas, desactivamos miedos y activamos la conciencia colectiva”.