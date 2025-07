Asesinan al periodista Ángel Sevilla en Ciudad Obregón; su reportero lo identifica en plena transmisión

Un hecho de violencia conmocionó a Ciudad Obregón, Sonora, cuando un reportero de Noticias 644, mientras cubría un ataque armado en la colonia Sochiloa, descubrió en plena transmisión en vivo que una de las víctimas era su propio jefe, Ángel Sevilla. El periodista, visiblemente afectado, reconoció a Sevilla entre las víctimas desde la calle California, entre bulevar Ramírez y Marcelino Dávalos.

Durante la cobertura, el mismo reportero se encargó de notificar a los familiares del periodista asesinado: “Ya me hice yo cargo de avisarle a los familiares para que vengan a ver qué es lo que está pasando aquí”, expresó consternado.

"No somos nada en esta ciudad, la vida no vale nada, les digo para que tengan mucho cuidado todos, todos en general, váyanse a su casa del trabajo, si pueden evitar andar en la calle evítelo porque no estamos seguros, no vivimos seguros", expresó.