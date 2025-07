Revelan cuál es la ubicación de Julio César Chávez Jr tras no presentarse a su audiencia en California

Julio César Chávez Jr no se presentó a una audiencia que tenía programada para el lunes 7 de julio en California, posteriormente su abogado, Michale Golstein, señaló que no tenía información sobre el paradero de su cliente, por lo que como era de esperarse, se generaron todo tipo de especulaciones en torno al paradero del pugilista mexicano, no obstante, ya se dio a conocer dónde es que se encuentra el hijo del “Señor Nocaut” y cuál es el motivo por el que no compareció ante las autoridades californianas.

Como se dijo antes, Michale Golstein , el abogado de Julio César Chávez Jr, señaló que no tenía conocimiento del paradero de su cliente, quien debía presentarse ante las autoridades californianas el lunes 7 de julio y así responder por el delito de la portación ilegal de un arma de fuego, hecho ocurrido en enero de 2024 y a raíz de las declaraciones del litigante se generaron todo tipo de especulaciones al respecto pues se aseguró que el pugilista se había dado a la fuga o que ya había sido deportado a México, entre otras teorías mucho más descabelladas.

Julio César Chávez Jr fue detenido en EU el pasado 2 de julio. Foto: X: DHSgov

¿Dónde está Julio César Chávez Jr? Esto es lo que se sabe

De acuerdo con la información difundida por el periodista, Arturo Ángel, Julio César Chávez Jr no se encuentra prófugo de la justicia ni ha sido deportado a México, sino que permanece bajo la custodia del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), por sus siglas en inglés) y se precisó que se encuentra en un centro de detención federal establecido en Texas donde está sujeto al proceso de “remoción o deportación acelerada”, el cual, ha sido sumamente criticado pues permite que una persona sea expulsada del territorio norteamericano en cuestión de días y sin la necesidad de tener una audiencia y sin permitir la intervención de su defensa legal.

"El Junior" permanece bajo el resguardo de las autoridades de EU. Foto: X: arturoangel20

Cabe mencionar que esta información, ya fue corroborada por Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República Mexicana, quien la mañana de este martes 8 de julio señaló que Julio César Chávez Jr sigue bajo el resguardo de las autoridades federales de Estados Unidos y que se está trabajando en el tema de su deportación, asimismo, señaló que el gobierno mexicano se mantendrá atento para recibirlo y procesarlo por los cargos que se la acusa, asimismo, señaló que el pugilista ha intentado solicitar distintos amparos para evitar su detención, pero estos son improcedentes.

“Estamos esperando a que se lleve a cabo la audiencia que el propio gobierno de los Estados Unidos señaló para que lo puedan deportar de forma inmediata, parece que el día de ayer hubo una confusión porque había dos audiencias, una por delitos anteriores que estaban en investigación y otra por la deportación y la que nos va a dar la información más certera va a ser la deportación, habían dicho que en lunes, pero ni una ni otra, vamos a estar pendientes, todo nuestro personal está listo, también lo dimos a conocer, el abogado de esta persona ha presentado una serie de amparos que son improcedentes y lo vamos a judicializar en el momento en que llegue”, expresó Gertz Manero durante “La Mañanera del Pueblo” del martes 8 de julio.