Rescatan a Anastasia en CDMX, perrita de tres meses fue dañada con peróxido, querían venderla como Golden retriever

A los tres meses de vida una perrita llamada Anastacia fue víctima de una fuerte decoloración con peróxido en todo su cuerpo, con el objetivo de volverla dorada para ser vendida como un cachorro de Golden Retriever y así elevar su precio en el mercado de animales.

Los hechos ocurrieron en la Ciudad de México y fue rescatada por la plataforma de rescatistas independientes: Adopta un Ángel, quienes dieron a conocer el caso, la rehabilitaron y buscaron una familia para Anastacia, quien por fin la encontró y ahora vive amada, aunque aún tiene secuelas del maltrato que vivió y heridas visibles por el peróxido.

“Soy Anastacia me decoloraron con peróxido para venderme, dañaron mi piel y mis ojos, casi me muero, soy mix golden, pero no salí dorada y me pintaron. Apenas tengo 3 meses, el tinte quemó mi piel ya fue atendida, ayúdame a que me entreguen”, se lee en el Instagram de los rescatistas.