Por incendio en fábrica desalojan a vecinos en la colonia Morelos, en Venustiano Carranza

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México laboran en un incendio que se da en una bodega de una fábrica de textiles, ubicada en el cruce de Ferrocarril de Cintura y la calle de Mineros, en la colonia Morelos de la alcaldía Venustiano Carranza.

Al lugar ha arribado Miriam Urzúa, secretaria de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgo de la Ciudad de México, para supervisar los trabajos. Hasta el momento, no hay personas lesionadas, pero los daños materiales derivados del incendio aún no han sido cuantificados.

"Empezó a ocurrir ahora en la mañana, prácticamente entre 05:00 y 06:00 de la mañan. Esta es una bodega particular, no tiene razón social. Sabemos que en el último piso embodegaban ropa y plástico fundamentalmente", dijo Urzúa para El Heraldo de México, quien también agregó que no hay personas lesionadas ni riesgo para los vecinos de la zona.

Por otra parte, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos continúan trabajando para sofocar el incendio de 18 puestos semifijos en la calle del Carmen y calle Apartado, en el Centro Histórico. Las flamas fueron controladas, aproximadamente a las 06:00 horas de este martes 8 de julio.

Las causas de ambos incendios se desconocen y tampoco hay información que señale que estén relacionados.