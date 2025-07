Pide Sheinbaum no politizar el asesinato de 3 niñas y su madre en Sonora: "Es un episodio muy doloroso"

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo manifestó que "es un episodio muy doloroso” el asesinato de tres hermanas menores de edad y su madre en Hermosillo, Sonora. En la conferencia de prensa matutina, dijo que el caso conmocionó a México y a las autoridades les corresponde investigar.

A pregunta expresa, la presidenta señaló que “primero, es un episodio muy doloroso. Es una madre, dos niñas, tres niñas ¿no? tres niñas. Nos conmociona todo México, evidentemente”.

La titular del Ejecutivo Federal dijo que están cerca de las víctimas, por lo que evitó hacer un comentario político.

“Politizarlo no ayuda. Entonces, me voy a abstener de comentar tu pregunta, porque así como a nosotros nos acusan de una u otra cosa, que no importa lo que hagamos, de todas maneras nos van a criticar. Yo me abstengo de en este caso particular, que es doloroso y hay que estar cerca de las víctimas”, manifestó.