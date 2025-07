Jóvenes mexicanos enfrentan a asaltantes en Berlín, así los sometieron y recuperaron su dinero | VIDEO

Un grupo de jóvenes mexicanos ganaron popularidad en redes sociales, luego de que compartieron haber sido víctimas de un asalto en calles de la ciudad de Berlín, en Alemania. De acuerdo con su testimonio, los jóvenes no solo evitaron el asalto, sino que enfrentaron a sus agresores y los sometieron hasta que la policía arribo al lugar y tomó conocimiento del caso. Su historia ha ha vuelto viral en distintas plataformas digitales, donde cientos de personas han comparado la situación con la inseguridad que se vive en México a diario.

Según el testimonio de los jóvenes, compartido en un video de TikTok, el asalto ocurrió a las 4:00 horas de la madrugada, cuando el grupo de amigos se dirigía a un antro que les habían recomendado en la ciudad de Berlín. Sin embargo, al caminar fueron interceptados por dos hombres, quienes comenzaron a ofrecerles dulces: "sentíamos algo atrás. Al momento que nos dimos cuenta, (el asaltante) me arrancó la cadena, justo cuando pasábamos al lado de un túnel", narró uno de los protagonistas.

El joven agregó que sus asaltantes rápidamente se dieron a la fuga por el túnel, pero él y su amigo decidieron perseguirlos: "logré agarrar a uno de ellos (de los asaltantes). Me le aviento y todos nos caímos al suelo. Le logré hacer una llave. Le metí un derechazo y el amigo del tipo (asaltante) nos amenazaba con una botella, pero se dio a la fuga cuando vio la patada a su compañero", sentenció otro de los jóvenes que vivió el asalto.

Jóvenes enfrentaron a sus agresores y evitaron el asalto

Ambos explicaron que, gracias a sus acciones, lograron recuperar la cadena que los ladrones les habían arrebatado, pero, en la pelea, uno de ellos perdió su celular. Mientras estaban recuperándose del asalto, llegaron otros de sus amigos, quienes se habían adelantado en la caminata; al enterarse del asalto, los otros jóvenes decidieron perseguir a los criminales, quienes aún tenían el teléfono celular de uno de ellos.

"Empezamos a perseguirlos, uno de ellos corría en zig-zag y el otro ya nos había sacado una ventaja de 300 metros. Empezamos a gritar a la gente, para ver si alguien nos ayudaba a frenarlos. Corrimos como 200 metros y atrás de ellos. Unos españoles nos ayudaron a seguirlos, e iban gritando para que los demás supieran que eran ladrones. En eso una persona, alemana, los taclea a los dos y los tira al suelo (...) los mantienen ahí agarrados, hasta que nosotros llegamos y nos muestran el teléfono".

Así fueron detenidos los asaltantes

Los jóvenes fueron auxiliados por la policía. Foto: Tiktok @los.blacks18

Sin embargo, de acuerdo con lo dicho por los jóvenes, el celular ya estaba estrellado, consecuencia de las caídas y de la persecución. Agregaron que, mientras recuperaban sus pertenencias, arribó una patrulla de la policía, quienes les ayudaron a detener a los criminales: "había dos camionetas y como 8 policías, les dijimos que nos asaltaron y nos interrogaron sobre lo que hicimos y lo que había pasado (...) me dieron mi papelito, con el número y pues nos quedamos ahí como una hora explicando la situación".

Finalmente, los jóvenes narraron que sus agresores quedaron detenidos y que los policías les confirmaron que serían trasladados a la cárcel. En este sentido, recordaron a los internautas la importancia de no salir solos de la noche, esto sin importar el país donde se encuentren, ya que podría ser peligroso: "siempre tengan cuidado, no se separen de las perosnas con las que vayan y no persigan a las personas, porque nosotros no sabíamos si tenían algún arma".

Internautas comparan inseguridad en Europa y México

Internautas reaccionan con humor a los hechos. Foto: Tiktok @los.blacks18

El video actualmente ya cuenta con miles de vistas y ha conseguido comentarios, no solo de mexicanos, sino de personas de otros países de América Latina, particularmente de otros mexicanos, quienes aseguraron que las condiciones de inseguridad en el país permiten que los mexicanos puedan enfrentar este tipo de situaciones en otros países de Europa.

"Los ladrones se fueron a quejar con la policía de la madrina que les pusieron los niños héroes de México"; "Eso que fueron los que escuchan Luis Miguel imagínese que hubieran sido los que escuchan Santa Grifa"; "Y eso que fueron los 'Yogurt light griego' y no los 'bulgaros'"; "los latinos siendo latinos"; "y eso que fueron los Santa Clara y no los Nutrileche"; "el más débil de nuestra raza es el más fuerte allá en Europa", son solo algunos de los comentarios que han dejado las personas en la grabación.