Hermanitas asesinadas en Sonora pintaron un cuadro a su padre; "¿de qué me va a servir ahora?", dice

Carlos Antonio Tapia, padre de las tres niñas asesinadas junto a su madre en la carretera Hermosillo-Bahía de Kino, perteneciente al poblado Miguel Alemán en el municipio de Hermosillo, Sonora, exigió la pena máxima para el hombre que asesinó a sus cuatro familiares el pasado 3 y 4 de julio.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que el 7 de julio se obtuvo el auto de vinculación a proceso en contra de Jesús Antonio “N”, señalado como probable responsable de los delitos de feminicidio agravado y homicidio infantil en número de tres, cometidos en perjuicio de Margarita “N” y sus tres hijas menores de edad, identificadas como Meredith, Medelin, quienes eran gemelas de 11 años, y Karla, de 9 años.

Las tres niñas fueron encontradas abrazadas

La Fiscalía señaló que el hombre detenido, de nombre Jesús Antonio, mantenía una relación sentimental con Margarita, madre de las tres niñas, a quien asesinó alrededor de las 20:00 horas, al llegar al entronque de la carretera 36 con la carretera Hermosillo-Bahía de Kino.

A niñas asesinadas por pareja de su madre en Sonora les gustaba pintar

Posteriormente el hombre avanzó siete kilómetros después de haber asesinado a Margarita para hacer lo mismo con las tres niñas, las dos gemelas, de 11, y una más pequeña de 9 años. Los niñas fueron encontradas abrazadas el 5 de julio por el colectivo Buscadoras por la Paz.

Al igual que el padre de las menores, las Buscadoras por la Paz piden que se haga justicia por Margarita y sus tres hijas, a quienes piden no olvidar y que su caso no caiga en la indiferencia.

Por su parte, Carlos Antonio Tapia, padre de las niñas, reveló que las menores le pintaron un cuadro en donde aparecían las pequeñas, su madre y su padre, quienes estaban separados, pero continuaban conviviendo. "Ellas me hicieron un cuadrito que me dejaron donde salíamos los cinco, yo, su mamá y ellas, y ahí tengo el cuadrito. ¿Pero de qué me va a servir el cuadro si ya no las voy a tener a ellas?", lamentó.