FGR investiga a Peña Nieto por caso Pegasus

Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, informó que se inició una carpeta de investigación por el caso del expresidente Enrique Peña Nieto y la venta del software espía israelí Pegasus.

En la conferencia de prensa matutina, señaló que solicitarán al gobierno de Israel información sobre el caso, ya que hasta el momento sólo se tiene versiones periodísticas de una disputa legal de dos empresarios de ese país y el presunto soborno

"Inclusive el ex presidente ya dio una respuesta, nosotros ya abrimos una carpeta, por supuesto y vamos a reclamar a las autoridades de Isrel que esta información que dieron de carácter mediático la podamos incorporar a una carpeta para poder seguir adelante", dijo.

El fiscal general de la República explicó que la relación con las autoridades de Israel, no ha sido fácil desde casos como Ayotzinapa que lleva varios años detenido, “espero que en este caso tengamos una respuesta más rápida”.

El fiscal general de la República explicó que la relación con las autoridades de Israel, no ha sido fácil. Foto: Cuartoscuro

Se han presentado denuncias contra EPN, pero no hay pruebas suficientes

Indicó que que se han presentado diversas denuncias contra el exmandatario mexicano, pero no se tenían las pruebas suficientes, por lo que no avanzaron.

“A principios de la administración anterior hubo una serie de denuncias que no se consolidaron porque no se presentaron las pruebas de lo que se estaba denunciando. En este caso específico que acaba de hacerse público, como lo acabo de comentar con la compañera, lo que nosotros estamos haciendo es pedirle ya formalmente al gobierno de Israel la autorización a través del Sistema de Asistencia Jurídica Internacional para que esas afirmaciones queden dentro de un marco legal y no se vaya al mismo vacío de denuncias que no se sostienen.

“Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, y los vamos a comunicar en forma inmediata, es cómo hicimos la solicitud formal al gobierno de ese país, cuándo nos van a contestar y cómo nos van a contestar, para que nosotros no tengamos una hipótesis que no se complete con una prueba suficiente y clara. En esto tenemos que ser muy claros y no se vuelve a repetir lo que acaba de ocurrir”, añadió.

En un mensaje en su cuenta de “X”, el expresidente Peña Nieto rechazó los señalamientos.