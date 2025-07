¿Cuánto cobra como modelo Ximena Pichel, ‘Lady Racista’?

Ximena Pichel manejaba un automóvil Mercedes Benz cuando un policía de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México iba a colocar el inmovilizador a una de las llantas, lo cual hizo enfurecer a la mujer que se identificó como actriz y modelo y que viralizó por atacar con insultos racistas y clasistas al uniformado.

La mujer de nacionalidad argentina aseguró que ha trabajado como modelo en el país para diferentes empresas, aunque la marca de shampoos Pantene se deslindó de cualquier vínculo relacionado con la madre de dos hijos; sin embargo, la situación ha generado dudas sobre el sueldo que percibe la señora en cada campaña publicitaria para hablar atacar con el clasismo.

Desde el pasado sábado 5 de julio, la mujer argentina radicada en México ha sido tendencia en el Internet por la manera como se expresó del policía: "No me estés insultando, pinche negro. No me estés insultando… Odio a los negros como tú, los odio, por nacos”, gritó la mujer al servidor público capitalino.

Ximena Pichel cobraría en promedio 15,000 pesos mensuales

La mujer llamada como Lady Racista decidió borrar todo su contenido publicado en su cuenta de TikTok donde además rompió el silencio tras ser atacada en las redes sociales. En su mensaje, Ximena Pichel afirmó: “Tengo el video completo no solo el final donde me hacen ver mal. Solo espero indicaciones de mis asesores”.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía, las personas que trabajan como modelos publicitarias tienen en promedio 33.8 años de edad, donde la fuerza laboral se distribuyó en 41.1 por ciento en los hombres con un salario promedio, y en 58.9 por ciento en mujeres, donde entra Lady Racista, cuyo sueldo promedio varía según la zona del país:

Nuevo León: 40,000 pesos mensuales.

Ciudad de México:15,600 pesos al mes.

Chihuahua: 12,000 pesos de manera mensual.

Ximena Pichel escribió un mensaje tras viralizar por insultar al policía. Foto: FB / Ximena Pichel / El Heraldo de México

Asimismo, los trabajadores como modelos tienen una escolaridad promedio de 15.1 años, y laboran a la semana alrededor de 38.1 horas. La mayor fuerza de trabajo se presenta en la Ciudad de México (4,250 modelos), Baja California (445 modelos) y Nuevo León (333 modelos).