Claudia Sheinbaum planea reducir deuda con política de austeridad republicana

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que con la política de austeridad republicana se tendrá una baja en la deuda pública la cual se incrementó en el último año del anterior gobierno para el cierre y termino de obras estratégicas. Dijo que ese incremento en la deuda pública solo se registró en 2024, y su gobierno no podía iniciar con esos niveles.

La semana pasada la Secretaría de Hacienda informó que la deuda pública al cierre de 2024 era de 51.3% y a mayo de este año es de 49.2% del PIB. La presidenta Sheinbaum Pardo declaró que “se llama austeridad republicana, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”.

Explicó que en 2024 el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador decidió invertir mucho para acabar todas las obras, “y por eso aumentó el déficit en el 2024, que quiere decir el déficit que hay un poquito más de deuda, hay más gasto que recaudación”.

“Nosotros no podíamos empezar el 2025 con la misma deuda, primero porque no traíamos el cierre de esas obras, apenas estamos iniciando las nuevas obras, como el Tren México-Querétaro o el Tren México-Pachuca, en fin, las carreteras que estamos haciendo, las obras de agua, todas las obras de infraestructura social que estamos haciendo”, dijo.

La titular del Ejecutivo Federal detalló que hubo una reducción del “déficit de alrededor de dos puntos del PIB, un poquito más, un punto del PIB son como 380 mil millones de pesos”.

“¿Cómo cubrimos esa parte? Pues con más ingresos, estamos en récord de recaudación y también con mayor austeridad, que no impacte la operación del gobierno para lo que requiere la ciudadanía, evidentemente. No hay recortes en salud, no hay recortes en educación, como era en el periodo neoliberal, que se llamamos a recortar y recortaban en lo que se llamaba el gasto social, nosotros le llamamos inversión social, recortaban en educación, recortaban en salud pública, recortaban en todo eso y decían que todo eso lo hagan los privados”, apuntó.

Mantendrán reducción de deuda pública

La presidenta Sheinbaum Pardo dijo que se mantendrá el mismo mecanismo, combatir las áreas en donde todavía hay corrupción y que representen mayores ingresos públicos y una revisión general sobre cómo está establecido el gasto público.

“Ahora vamos a recortar, estamos haciendo una reforma para que la manera en que se gasta sea más eficiente, por eso se reformó la Ley de Obra Pública, la Ley de Adquisiciones y algunas otras reformas que vamos a hacer para hacer mucho más eficiente el gasto”, agregó.

edg