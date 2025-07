Captan a turista americana y su familia rayando el monolito de Peña de Bernal, considerada área natural protegida

Un video que circula en redes sociales ha generado indignación porque muestra a una supuesta turista americana y su familia que fueron sorprendidos vandalizando el emblemático monolito de Peña de Bernal, que es una área natural protegida y uno de los destinos turísticos más visitados del estado de Querétaro.

En las imágenes, se observa a uno de los trabajadores del lugar llamando la atención a la mujer, mientras su pareja, un hombre de unos 50 años, confronta al empleado y el dice que tome la plumón con la que ralló la superficie del monolito para que ya se puedan retirar del lugar.

El trabajador le dice que no lo va a tomar porque deben esperar a la llegada de las autoridades debido a que es un delito rallar la Peña, a lo que la mujer responde que todo mundo ha pintado la enorme piedra. El empleado les indica que abajo hay un letrero en el que se avisa a los visitantes que no se debe vandalizar el lugar, sin embargo, la mujer contesta que arriba no hay ningún aviso que advierta que no se pueden hacer pintas.

Esta pareja y su familia vandalizaron el monolito de Peña de Bernal. Créditos: Tiktok Viajando entre amigos

Piden en redes sociales dar castigo ejemplar a turistas que vandalizaron el monolito

Al no poderse retirarse la familia y al ver que el trabajador del lugar no quiere recibir el objeto con el que vandalizaron el monolito, la mujer le dice al empleado que ella es ciudadana americana.

Le estamos dando el plumón y no lo quiere agarrar, no me negué que lo hice. Sí lo hice", comentó la supuesta turista americana a la cámara de uno de los testigos que los está grabando.

A su lado, el hombre que la acompaña insiste al trabajador que tome el plumón para que se puedan retirar y él se asegure de que ya no lo seguirán haciendo.

El empleado menciona que para que se puedan retirar deben subir a borrar lo que rayaron, a lo que la mujer responde de forma altanera que ella no va a borrar lo que han rayado todas las personas, pero el hombre solo les piden quitar lo que ellos vandalizaron por lo que la ciudadana americana advierte que tomará una piedra para eliminar lo que escribieron.

Cabe señalar que la Peña de Bernal es el mayor atractivo turístico del municipio de Ezequiel Montes, en 2009 recibió el nombramiento de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad de la Unesco. Para borrar las pintas que hacen algunos vándalos las autoridades necesitan que especialistas laboren en eliminar estas tintas sin causarle daños a la Peña de Bernal.

El acto ha sido ampliamente condenado por internautas, quienes exigen que se tomen medidas legales y sanciones ejemplares contra los responsables. Algunos usuarios afirman que este tipo de comportamiento daña no solo el patrimonio natural, sino también la experiencia de quienes visitan el lugar con respeto.

Hasta el momento, las autoridades locales no han emitido un comunicado oficial sobre el incidente.

La Peña de Bernal, considerada el tercer monolito más grandes del mundo, es un sitio de gran importancia geológica, histórica y turística.